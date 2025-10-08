Makajú alebo sa flákajú? Portál odhaľuje dochádzku europoslancov, ako si vedie Ódor či Beňová, Mazurek prekvapil

BRUSEL - Politici sú na to, aby nám slúžili a my sme kontrolovali ich aktivitu a dochvíľnosť. To iste platí aj o europoslancoch, ktorí sú už aj pod drobnohľadom nového webu. Kontroluje dochádzku takmer každého z nich a boli tú aj isté prekvapenia.
archívne video
Na dochádzku europoslancov všetkých krajín Európskej únie upozornil portál Where's my EP (v preklade: Kde je môj europoslanec, pozn. red.). Vy sa tak teraz môžete sami vyše rok po eurovoľbách presvedčiť, ako poctivo si svoju prácu odvádzajú (minimálne z hľadiska dochádzky) zvolení europoslanci všetkých krajín, vrátane Slovenska.
Systém ich vedie len 14, Blaha chýba
Na prvý pohľad pôsobí tabuľka kompletne a prehľadne, no je tu jeden zádrhel, ktorý sa zatiaľ nepodarilo vysvetliť. Medzi 15 zvolenými europoslancami za Slovensko chýba jeden zo Smeru-SSD - Ľuboš Blaha. Ostatní sú však zaevidovaní.
Najlepšie si vedie Veronika Cifrová Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska s 99,2-percentnou dochádzkou. Na druhom mieste sa pomerne prekvapivo umiestnil kontroverzne vnímaný europoslanec za hnutie Republika Milan Mazirek so ziskom 98,8 percenta dochádzky. Dobre si viedli aj ďalší predstavitelia PS ako Lucia Yar, Michal Wiezik, expremiér Ľudovít Ódor či Milan Hojsík.
Aj Miriam Lexmann si viedla dochádzku nad úrovňou 90 percent spolu s Ľubicou Karvašovou z PS.
Účasť, ktorá pokrivkáva
Nižšie sa už nachádzajú europoslanci, ktorých dochádzka začína spadať pod 90 percent a aj nižšie, čo už systém označuje oranžovou, poťažmo červenou farbou.
Ide o Katarínu Rozh Neveďalovú za Smer-SSD, ktorá dosiahla 89,3-percentnú dochádzku, jej kolegyňa Judita Laššáková spadla ešte nižšie na 86,3 percenta, čo sú jediné europoslankyne s vyššou priemernou dochádzkou. Nasledujú one povestné červené farby.
Na úrovni 79,3 percent dochádzky skončil Erik Kaliňák zo Smeru, pričom Mazurekov kolega a šéf hnutia Republika Milan Uhrík dopadol ešte horšie - 72,2-percentná dochádzka. Stále to však môže byť aj menej, ako v prípade Moniky Beňovej (61,7 percent) za Smer a Branislav Ondruš 46,4 percenta z Hlasu-SD.