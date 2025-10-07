Nové pravidlá z Bruselu zabolia peňaženky: Emisné povolenky zvýšia ceny kúrenia! TAKTO ich ale platiť nemusíte

BRATISLAVA – Doba emisných povoleniek a tým pádom aj drahšieho kúrenia je už za dverami. Od roku 2027 budú musieť v rámci EÚ platiť povolenky za emisie z kúrenia a pohonných látok aj domácnosti. V praxi to bude pre bežných ľudí znamenať jedine – že si priplatia. Nedotkne sa to však tých, ktorí kúria drevom. To je totiž považované za biomasu a povolenky za emisie sa naň nevzťahujú.
Spoplatnenie sa týka fosílnych palív používané na vykurovanie a cestnú dopravu spoplatnené za vypúšťané emisie oxidu uhličitého. Emisné povolenky nie sú nijaká novinka, doteraz sa však týkali najmä výroby elektriny a ťažkého priemyslu. Od roku 2027 sa však už budú vzťahovať aj na domácnosti. Výsledkom môže byť nárast cien palív a energií. Podľa analytikov sa môže cena pohonných látok zvýšiť až o 30 centov na liter a domácnosti by si počas vykurovacej sezóny mohli priplatiť o stovky eur.
Týkať sa to však nebude domácností, ktoré kúria drevom. „Drevo sa považuje za biomasu, ktorá je uhlíkovo neutrálna. Domácnosti, ktoré kúria drevom, si preto emisné povolenky kupovať nemusia,“ vysvetlil prezident Cechu kachliarov Štefan Bobocký. Oxid uhličitý, ktorý vzniká pri spaľovaní dreva, sa totiž viaže späť rastom nových stromov. „Dostatok dreva na Slovensku môže byť pre nás výhodou a pomôcť ochrániť veľkú časť obyvateľstva pred nepríjemným zdražovaním energií,“ dodal.
V Bruseli navyše uvažujú o vytvorení Sociálneho klimatického fondu. Kompenzované majú byť z neho domácnosti s nízkymi a strednými príjmami. Financie majú pomôcť ľuďom so zatepľovaním domov, výmenou neefektívnych kotlov, inštaláciou tepelných čerpadiel alebo kúpou elektromobilov. To, kto bude mať na takúto pomoc nárok a ako bude celý mechanizmus prideľovania fungovať však zatiaľ jasné nie je.