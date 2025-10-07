Potravinárov podporujeme konkrétnymi opatreniami doma aj v Bruseli, uviedol Takáč

BRATISLAVA - Slovenskí potravinári môžu získať finančné prostriedky v rámci schémy minimálnej pomoci na marketing, pričom sa pripravujú aj ďalšie výzvy zamerané na investície a modernizáciu výroby. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) o tom informoval na pracovnom rokovaní Únie potravinárov Slovenska (ÚPS), kde zároveň predstavil pripravované schémy pomoci a výsledky rokovaní z Bruselu o budúcnosti európskej poľnohospodárskej politiky.
Takáč informoval predstaviteľov potravinárskeho sektora o výsledkoch svojich rokovaní v Bruseli, ktoré absolvoval minulý týždeň s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christophom Hansenom a predsedníčkou Výboru pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu Veronikou Vrecionovou. Témou rokovaní bola pripravovaná Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) po roku 2027, návrh Európskej komisie na zníženie rozpočtu pre agrosektor a ochrana slovenských producentov pred negatívnymi dosahmi liberalizácie obchodu s Ukrajinou.
archívne video
„Odmietame akékoľvek znižovanie rozpočtu pre európske poľnohospodárstvo. Návrh, ktorý je dnes na stole, by znamenal takmer o miliardu eur menej pre slovenský agrosektor a ohrozil by až 80 % našich poľnohospodárskych podnikov. To je pre mňa červená čiara. Slovensko musí mať spravodlivé podmienky a férový prístup k financovaniu,“ zdôraznil Takáč.
Rokovanie s ÚPS
Na rokovaní s ÚPS agrominister predstavil výsledky schémy minimálnej pomoci na marketing pre potravinárov, v rámci ktorej bolo prijatých 239 žiadostí. Po ukončení administrácie budú oprávneným žiadateľom vyplatené finančné prostriedky. Agrorezort zároveň pripravuje novú výzvu na rok 2026, ktorá umožní slovenským výrobcom potravín zlepšiť propagáciu a predaj svojich produktov. Minister zdôraznil, že cieľom rezortu je dlhodobá stabilita potravinárskeho sektora a posilnenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.
„Slovenské potravinárstvo je strategickou súčasťou našej ekonomiky. Potrebujeme kombináciu domácej a európskej podpory, aby naši výrobcovia mali istotu, že sa im oplatí vyrábať doma. Preto budeme pokračovať v úzkej spolupráci s potravinárskou samosprávou pri príprave nových výziev a pri aktualizácii investičných priorít v rámci Investičného plánu Slovensko,“ povedal Takáč.
ÚPS počas rokovania predstavila svoje odporúčania smerom k rezortu pôdohospodárstva, ktoré zahŕňajú potrebu zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre investície do potravinárskeho priemyslu, vypracovať stratégiu zvýšenia zastúpenia slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako aj prijímať opatrenia na zníženie vstupných nákladov výrobcov.
„Slovenské potravinárstvo potrebuje stabilitu, predvídateľnosť a dlhodobý plán investícií. Vítame kroky rezortu, ktoré smerujú k posilneniu marketingovej podpory, ale rovnako dôležité je zabezpečiť zdroje pre technologické inovácie a zníženie nákladov vo výrobe,“ dodal predseda ÚPS Daniel Molnár.