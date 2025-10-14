Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Belgická doprava je obmedzená: Ide o štrajk proti vládnym reformám

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: SITA/AP/Harry Nakos)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - V utorok ochromil v Belgicku celonárodný štrajk leteckú a verejnú dopravu a niektoré verejné služby na protest voči vládnemu plánu na rozpočtové škrty. Očakáva sa, že desiatky tisíc ľudí sa počas dňa pripoja k demonštrácii v Bruseli, informuje správa agentúry AFP a DPA.

Bruselské letisko, najväčšie v Belgicku, zrušilo v dôsledku štrajku všetky odlety a niektoré prílety. Na druhom najväčšom letisku v krajine Charleroi sa pre nedostatok personálu zastavili všetky lety. Belgická tlačová agentúra Belga informovala, že pre štrajk je ovplyvnená verejná doprava v celej krajine. Podľa nej premáva menej ako polovica plánovaných autobusov, električiek či liniek metra. Belgické médiá uviedli, že narušené budú aj smetiarske a poštové služby.

Belgická doprava je obmedzená:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/AP/Virginia Mayo)

Pridali viac vlakov

Železničný dopravca SNCB pridal viac vlakov do Bruselu, aby demonštranti mohli prísť na protest do hlavného mesta. Polícia v belgickej metropole odporučila občanom, aby sa vyhýbali niektorým oblastiam v centre mesta. Štrajk je posledným v sérii protestov v Belgicku od februára, kedy sa funkcie premiéra ujal Bart De Wever. Vláda pod jeho vedením zápasí s rozpočtovým deficitom a snaží sa reformovať dôchodky a zaviesť ďalšie úsporné opatrenia, čo rozhnevalo odborové zväzy. „Táto vláda sľúbila udržateľnejšie pracovné miesta a zvýšenie kúpnej sily. Len prázdne reči! A opäť raz platia všetci okrem bohatých,“ uviedol odborový zväz CSC a ľudí vyzval, aby vyšli do ulíc na protest.

Viac o téme: DopravaVládaŠtrajkBelgicko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Potravinárov podporujeme konkrétnymi opatreniami
Potravinárov podporujeme konkrétnymi opatreniami doma aj v Bruseli, uviedol Takáč
Domáce
Brusel stopol plán vlády:
Brusel stopol plán vlády: Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je v súlade s predpismi EÚ!
Domáce
Nové pravidlá z Bruselu
Nové pravidlá z Bruselu zabolia peňaženky: Emisné povolenky zvýšia ceny kúrenia! TAKTO ich ale platiť nemusíte
Domáce
Belgická armáda vyšetruje incident:
Belgická armáda vyšetruje incident: Nad základňou pri hraniciach spozorovali 15 dronov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tk strany Hlas SD k začínajúcej schôdzi parlamentu a aktuálnym témam
Tk strany Hlas SD k začínajúcej schôdzi parlamentu a aktuálnym témam
Správy
Priebeh rekonštrukcie na Kollárovom námestí
Priebeh rekonštrukcie na Kollárovom námestí
Správy
Historka Vlada Voštinára zo školských čias: Prekvapivé znamenie osudu, že tam nepatrí!
Historka Vlada Voštinára zo školských čias: Prekvapivé znamenie osudu, že tam nepatrí!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Posun v prípade
AKTUÁLNE Posun v prípade ťažkej zrážky vlakov na východe: Polícia zadržala jedného z rušňovodičov!
Domáce
Šaško predpokladá, že k
Šaško predpokladá, že k diskusii o zmenách v záchrannej zdravotnej služby dôjde po schválení rozpočtu
Domáce
Ján Richter
Prioritou tejto schôdze je schváliť návrh štátneho rozpočtu, uviedol Richter
Domáce
Dôležité obmedzenia pri mestskom úrade v Myjave: Premávku komplikujú práce a nesprávne parkovanie
Dôležité obmedzenia pri mestskom úrade v Myjave: Premávku komplikujú práce a nesprávne parkovanie
Myjava

Zahraničné

Opozícia v Japonsku bude
Opozícia v Japonsku bude rokovať: Chcú nájsť spoločného kandidáta na premiéra
Zahraničné
Je na Motoristoch, aby
Je na Motoristoch, aby sa obhájili: Posty teraz nie sú téma, uviedol Babiš
Zahraničné
FOTO Belgická doprava je obmedzená:
Belgická doprava je obmedzená: Ide o štrajk proti vládnym reformám
Zahraničné
Trump sa hnevá: Vyzmizíkovali
Trump sa hnevá: Vyzmizíkovali mi vlasy! Sťažuje sa na fotku v týždenníku
Zahraničné

Prominenti

VEĽKÝ deň pre Plačkovú:
VEĽKÝ deň pre Plačkovú: V SLZÁCH kvôli pohlaviu bábätka!
Domáci prominenti
Alec Baldwin
Slávny herec mal NEHODU: Nabúral do stromu... Zničil manželkino luxusné auto!
Zahraniční prominenti
Bolek Polívka po KOLAPSE
Bolek Polívka po KOLAPSE v divadle: Stále je v nemocnici... VÁŽNA diagnóza!
Domáci prominenti
Jennifer Aniston
Trpké priznanie Jennifer Aniston: Roky túžila po dieťati, ale... Adopciu NIKDY nechcela!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ona má 206 cm,
Nikdy by ste neverili, že to bude fungovať: Pár šokuje internet rozdielom výšky! VIDEO Prekvapili aj hejterov
Zaujímavosti
Najtrendovejšie štvrte v Európe:
Najtrendovejšie štvrte v Európe: Tu nájdete top bary, galérie a nočný život
dromedar.sk
Chcete pokojný spánok? Umiestnenie
Chcete pokojný spánok? Umiestnenie zrkadla, ktoré by ste nikdy nemali skúšať: Médium varuje pred neželanými duchmi!
Zaujímavosti
Čínski vedci ohromili svet:
Čínski vedci ohromili svet: Zlomenina? Žiaden problém! Vynašli lepidlo, ktoré ich lieči rýchlejšie než chirurgovia
Zaujímavosti

Dobré správy

Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!

Šport

Kde iní končia, on začína: Lewandowski stále smrtiacim samopalom, kritikom poslal veľavravný odkaz
Kde iní končia, on začína: Lewandowski stále smrtiacim samopalom, kritikom poslal veľavravný odkaz
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Calzona označil úvod za horor: Čakal som na polčasový hvizd, aby som sa porozprával s hráčmi
Calzona označil úvod za horor: Čakal som na polčasový hvizd, aby som sa porozprával s hráčmi
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Hancka mrzí, ako sa celá situácia prezentovala v médiách: Realita bola trochu iná
VIDEO Hancka mrzí, ako sa celá situácia prezentovala v médiách: Realita bola trochu iná
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky

Kariéra a motivácia

Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Motivácia a produktivita
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Motivácia a inšpirácia
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Kariérny rast

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Prílohy

Technológie

POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Aplikácie a hry
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
Vesmír
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Správy
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Technológie

Bývanie

7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma

Pre kutilov

6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Amal Clooney vymenila svoje vlny a la morská panna aj farbu vlasov: Túto jeseň sa ňou môžeme inšpirovať, vyzerá skvele
Zahraničné celebrity
Amal Clooney vymenila svoje vlny a la morská panna aj farbu vlasov: Túto jeseň sa ňou môžeme inšpirovať, vyzerá skvele
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Posun v prípade
Domáce
AKTUÁLNE Posun v prípade ťažkej zrážky vlakov na východe: Polícia zadržala jedného z rušňovodičov!
Brutálna RANA, ľudia padali
Domáce
Brutálna RANA, ľudia padali zo sedačiek! FOTOgaléria z miesta vlakového nešťastia: Hrôza, emócie a zomknutie sa
U šéfa Demokratov Jaroslava
Domáce
U šéfa Demokratov Jaroslava Naďa bola polícia: Exminister reaguje, mužom zákona poslal jasný odkaz
Pri výbuchu v Taliansku
Zahraničné
Výbuch v Taliansku: O život prišli traja policajti, ďalsích 15 ľudí je zranených

Ďalšie zo Zoznamu