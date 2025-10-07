Hlas-SD chce iniciovať obnovenie spoločných zasadnutí českých a slovenských vlád

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD chce iniciovať obnovenie spoločných zasadnutí českých a slovenských vládnych kabinetov. V Národnej rade (NR) SR chce presadiť uznesenie, ktoré by vláde na to dalo jasný mandát. Na tlačovej konferencii o tom informovali predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Verím, že začína nová éra. Pretože si všetci pamätáme, čo sa dialo, keď končiaci premiér Fiala rozhodol o nepokračovaní spoločných slovensko-českých zasadnutí vlád a považovali sme to, a považujem to aj teraz, za zlý krok. Bol to krok, ktorý narušil vzťahy medzi Slovenskom a Českou republikou, ktorý priniesol neistotu všetkým, ktorí spolupracujú, robia projekty, a zbytočne priniesol zlý vzťah, ktorý medzi Českom a Slovenskom historicky nie je,“ uviedol Raši s tým, že dôvodom bol rozdielny postoj k Ukrajine. Minister vnútra má tiež nádej, že sa obnoví spolupráca krajín V4.
Jednou z prvých tém, ktorú by vlády podľa Hlasu-SD mali spoločne riešiť, je európsky systém emisných povoleniek pre domácnosti ETS2. Tie by mali vstúpiť do platnosti v roku 2027. „Každá domácnosť, ktorá má auto so spaľovacím motorom alebo kúri plynom či uhlím bude platiť tak zvanú daň za emisie, to sú emisné povolenky pre domácnosti,“ priblížil Šutaj Eštok.
Ako predseda strany dodal, o návrhu riešenia problému s ETS2 bude Hlas-SD rokovať aj s koaličnými partnermi. Kritizoval opozíciu, že sa v minulosti podieľala na schvaľovaní legislatívy. Ako dodal, „poprední ekonómovia“ podľa neho vypočítali, že emisné povolenky zaťažia každú rodinu ročne o viac ako 3000 eur. Na novinársku otázku, o zdroji tohto tvrdenia odpovedal, že strana má svoje štúdie. „Budúci týždeň alebo možno ešte v závere tohto týždňa sa vrátime k tejto téme a budeme vás presne informovať o tom finančnom dopade,“ dodal. Šutaj Eštok vyhlásil, že pri téme ETS2 pôjde Slovensko radšej do súdneho sporu s Európskou úniou, akoby sa nariadenie malo dotknúť slovenských občanov.
Šutaj Eštok rešpektuje závery generálnej prokuratúry o pokute prezidentovi
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rešpektuje závery Generálnej prokuratúry SR k uloženiu pokuty prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. O ďalšom postupe rezort vnútra rozhodne po bližšom naštudovaní materiálov. Šutaj Eštok to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v reakcii na vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o protizákonnosti udelenia pokuty.
„Počkáme si na odporúčanie generálneho prokurátora, aby nám dal presný postup krokov, ako máme v tomto prípade konať,“ uviedol Šutaj Eštok. Žilinka v utorok na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie. Pellegrini dostal v marci pokutu 10.000 eur za prijatie finančných prostriedkov na kampaň po lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.