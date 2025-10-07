Ministerstvo vnútra podpísalo memorandum o spolupráci na ochrane kritickej infraštruktúry

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra a Asociácia kritickej infraštruktúry SR podpísali memorandum o spolupráci. Partnerstvo vytvorí priestor na spoluprácu oboch organizácií pri zabezpečovaní odolnosti kritickej infraštruktúry. Informovali o tom z asociácie.
„Partnerstvo s ministerstvom vnútra otvára existujúcim aj budúcim členom Asociácie kritickej infraštruktúry SR príležitosti na priamu spoluprácu so štátom: získajú rýchly prístup k aktuálnym informáciám, konzultáciám, odborným poznatkom a rozhodovacím procesom na úseku kritickej infraštruktúry. Memorandum zároveň umožní členom aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívnych úprav. Vstupom do asociácie sa tak môžu stať hlasom, ktorý komunikuje reálne potreby a výzvy kritickej infraštruktúry a presadzuje prijímanie opatrení na zlepšenie fungovania kritickej infraštruktúry,“ podotkla asociácia.
Uzatvorenie memoranda podľa nej prináša strategické výhody, napríklad silnejšiu pozíciu pri zastupovaní záujmov či prístup k riešeniam. Ako dodala, memorandum o spolupráci má podpísané už i s Národným bezpečnostným úradom a finalizuje memorandá s ďalšími ministerstvami.