Fico varuje pred zaradením jadrového paliva do RePower EÚ: Hovorí o hrozbe pre Slovensko

BRATISLAVA - Najväčším nebezpečenstvom je pre Slovensko zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ. Povedal to premiér Robert Fico (Smer-SD) na 18. ročníku Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave s tým, že by to mohlo poškodiť energetickú bezpečnosť krajiny.
„Nikdy nemôžeme súhlasiť s RePoweringom, pokiaľ ide o 1. január 2028, teda hovoríme najmä o plyne. Nikdy nebudeme môcť súhlasiť ani s tým, aby sme prijímali rozhodnutia, ktoré poškodia energetickú bezpečnosť a ak si zoberieme, že dnes vyrábame na Slovensku niečo viac ako 60 % elektrickej energie z jadra, tak hovoríme o krajine, ktorá je z tohto pohľadu dôležitá nielen pre územie Slovenskej republiky,“ uviedol Fico.
Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá má záujem byť inovatívna. Týka sa to napríklad záujmu vyrábať malé modulárne reaktory, ale aj vytvorenia centra na spracovanie vyhoretého paliva a na jeho opätovné využitie.
Pripomenul, že 10. septembra tohto roka vláda podpísala dohodu so Spojenými štátmi, ktorá sa týka využitia infraštruktúry atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Postaviť by sa mal nový jadrový blok, ktorého výkon bude vyšší ako 1000 megawatthodín (MWh). Tento krok bude podľa neho dôležitý nielen pre Slovensko, ale aj strednú Európu. Zdôraznil, že SR je krajinou, ktorá vie stavať atómové elektrárne, ale aj ich vyraďovať.
„Myslím si, že vyraďovací program v Jaslovských Bohuniciach je program pre celý svet a treba ho maximálne využiť, treba vyškoliť toľko ľudí, koľko sa len dá, pretože aj v tejto časti jadrového cyklu potrebujeme byť maximálne úspešní,“ zhodnotil Fico.
Ďalej upozornil na to, že už v súčasnosti je vyvíjaný veľký tlak na elektromobilitu, čo bude následne vytvárať aj tlak na ďalšie zdroje energie. „Ak si zoberieme, že máme dnes už piatich výrobcov automobilov a vyrábame viac ako milión automobilov ročne, tak aký je tlak na elektromobilitu? Máme odhad, že naša spotreba môže stúpnuť do roku 2040 o 40 % až 60 %, na to budeme potrebovať nové zdroje navyše. Slovensko sa musí uchádzať ako krajina o dátové centrá, ale aj dátové centrá vyžadujú obrovské množstvo elektrickej energie. Budeme sa uchádzať o batériové úložiská, no aj to vyžaduje opäť obrovské množstvo elektrickej energie,“ dodal.