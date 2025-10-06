Muž obvinený z vraždy v Ivanke pri Dunaji má ísť pred súd 23. októbra

BRATISLAVA - Proces s Františkom B., obvineným z vraždy muža, ktorá sa mala udiať pri ich konflikte koncom marca v Ivanke pri Dunaji, je na Mestskom súde Bratislava I naplánovaný na 23. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.
V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca po strelnom poranení zahynul muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému na mieste podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátor neskôr navrhol pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.
Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátora voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaný Františka B. na slobode.