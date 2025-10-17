Vietnamka obvinená z vraždy novorodenca nebude vo väzbe: Súd rozhodol o stíhaní na slobode

BRATISLAVA - Vietnamka, obvinená z vraždy novorodenca, bude stíhaná na slobode. V piatok o tom rozhodol Mestský súd Bratislava I. Väzbu obvinenej súd nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Prokurátorka podala voči tomuto uzneseniu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Termín je naplánovaný na 27. októbra. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Doplnil, že súd určil obvinenej viaceré obmedzenia. „Musí odovzdať cestovný pas, nesmie opustiť územie SR, orgánom činným v trestnom konaní hlásiť zmenu pobytu a dostaviť sa pred probačného a mediačného úradníka,“ spresnil Adamčiak. Obvinenie súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo v utorok (14. 10.) v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave. Policajti tam našli telo novorodenca bez známok života.