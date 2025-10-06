TRAGÉDIA na rovnom úseku! Vodič prešiel do protismeru a narazil do stromu: Neprežil, FOTO z miesta nehody

DUNAJSKÁ STREDA - Tragédia na rovnej ceste. 29-ročný vodič prešiel na rovnom úseku v okrese Dunajská Streda do protismeru a narazil do stromu. Nehodu neprežil. Príčiny aj okolnosti nehody polícia vyšetruje.
"Policajti z Dunajskej Stredy dnes krátko pred 12:00 h prijali oznámenie o dopravnej nehode v okrese Dunajská Streda. K nehode došlo na ceste č. III/1401 v smere od obce Dolný Štál na obec Padáň. Vodič vozidla zn. Škoda Fabia z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru kde narazil do stromu," informovala trnavská krajská polícia.
29-ročný vodič, ktorý auto šoféroval, pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Polícia dodáva, že na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá.
"Presné príčiny ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uvádza polícia a žiada vodičov, aby sa plne venovali iba vedeniu vozidla a na jazdu sa plne sústredili.