Autentické zábery smrteľnej dopravnej nehody na D2: Vodič (†37) zraneniam v nemocnici podľahol

(Zdroj: Reprofoto - Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia zverejnila autentické zábery nehody na diaľnici D2, ku ktorej došlo počas uplynulého víkendu. Upozorňujeme, že video nie je určené pre maloletých a citlivé povahy.
Nehoda mala, žiaľ, tragické následky. "Podľa doposiaľ zistených informácií 37 - ročný vodič motorového vozidla zn. Volkswagen vo vysokej rýchlosti vyletel s vozidlom cez zvodidlá mimo diaľnicu, pričom utrpel poranenia, ktorým nakoniec po prevoze do zdravotníckeho zariadenia podľahol," informovala polícia.
Autentické zábery z miesta dopravnej nehody na D2 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Presné príčiny ako aj okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.
Nehoda sa stala v sobotu okolo 16:00 h. na diaľnici D2 km 55,5 v smere od Malaciek do Bratislavy. V uvedenom úseku bol obmedzený pravý jazdný pruh.