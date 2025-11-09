Koalícia sa háda kvôli hazardu: Huliak žiada prelomenie veta prezidenta, Danko to odmieta! Ako bude konať Hlas?

BRATISLAVA - Koaličná SNS nemôže podporiť novelu zákona o hazardných hrách. Vyhlásil to šéf SNS Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. O novele má znova rozhodovať parlament po tom, čo ju vetoval prezident Peter Pellegrini. Hazard bude podľa Danka jednou z tém pondelkovej (10. 11.) koaličnej rady. Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling Dankovi vyčítal, že SNS mohla vetovať novelu súvisiacu s hazardom ešte skôr na koaličnej rade či vláde.
archívne video
„Zotrvám v pozícii, že SNS takýto zákon nemôže podporiť,“ povedal Danko o vetovanej novele týkajúcej sa hazardu. Dodal, že ani poslanci Hlasu-SD by nemali novelu podporiť, keďže ju vrátil prezident Peter Pellegrini, ktorý je stále čestným predsedom Hlasu-SD. Je podľa neho prirodzené, že Smer-SD nemôže zmeniť pozíciu, keďže do vlády nominoval Rudolfa Huliaka ako ministra športu a cestovného ruchu. Debata Huliaka a ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) k hazardu bude podľa Danka pokračovať. Verí, že osobné animozity opadnú. „Musí sa do toho dostať rácio,“ skonštatoval.
Gröhling považuje za zázrak, že hlava štátu vetovala zákon týkajúci sa hazardu. Koalícia podľa neho nie je stabilná a háda sa o hazarde, nie o tom, ako pomáhať ľuďom. Je zvedavý, ako bude napokon SNS hlasovať v parlamente. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí podľa Danka do konca roka prísť s riešením tzv. tendra na záchranky. Dodal, že ak k tomu nevydá Hlas-SD jasné stanovisko, „dobehne ich to a zožerie“. Označil to za vážny „prúser“. Danka by zaujímalo, v akom stave je vyšetrovanie tejto veci. Celá záležitosť mu prekáža, bude sa na ňu pýtať, ale „nebude rozbíjať koalíciu“.
Gröhling kritizuje vládu za nečinnosť pri tendri
Šéf SaS reagoval, že táto vláda mohla už dávno zmeniť podmienky tendra. Kritizuje Šaška, že nevedel tender ani riadne vypísať, ani ho riadne zrušiť. Pripomenul, že od leta sa problém neposunul. Reforma trestných kódexov sa podľa šéfa SNS musí vyhodnotiť, dodal však, že z hľadiska bezpečnosti na tom Slovensko nie je tak zle ako napríklad Francúzsko. Pripúšťa legislatívnu zmenu pri krádežiach. „Je tu problém, poďme ho riešiť. Ale to neznamená, že je tu koniec sveta,“ povedal. Gröhling pripomenul, že pre problémy s kriminalitou musia samosprávy zbytočne míňať peniaze. Koalícia si podľa neho musí priznať, že pri novelizácii urobila chybu.
SNS trvá na tom, že nikdy nepodporí zákaz predaja jednorazových elektronických cigariet, pretože by znamenal výpadok desiatok miliónov eur, vyhlásil Danko. Treba to podľa neho riešiť na európskej úrovni, pretože mladí si tieto cigarety kúpia v zahraničí. Danko verí, že SNS bude do budúcna oveľa silnejšia. Vyhlásil, že nikdy nebude na kandidátke Smeru-SD a verí, že šéf Smeru-SD Robert Fico bude raz prezidentom SR.
Nová regulácia hazardu by nemala ísť na úkor miest a obcí, uviedol Šutaj Eštok
Hazard by mal byť viac regulovaný a mal by prinášať väčšie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu. Novela ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) by to však nemala priniesť na úkor miest a obcí. Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Priblížil, že prezidentom vetovaná novela bude predmetom pondelkovej (10. 11.) koaličnej rady.
„Ak pán Huliak tvrdí, že jeho návrh prinesie stovky miliónov eur do rozpočtu, nech sa páči, nech to ukáže. Ale nech to neurobí na úkor miest a obcí, nech to neurobí na úkor toho, že sa tu budú dnes rodiny medzi sebou rozoštvávať a podobné veci. Takže ja som proti podpore hazardu, ale som za to, aby hazard bol viac regulovaný a prinášal väčšie finančné prostriedky,“ povedal Šutaj Eštok. Predseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský ocenil, že prezident zákon vetoval. Pripomenul, že hnutie je proti tejto novele. Majerský a Šutaj Eštok sa zároveň zhodli, že prítomnosť hazardu v mestách by nemala byť presadzovaná na úkor miestneho referenda.
Vláda musí znova požiadať o dôveru
V súvislosti so zákonom o dlhovej brzde, pre ktorý musí vláda znova požiadať o dôveru, predseda Hlasu-SD uviedol, že všetci ministri strany, ako aj poslanci celého poslaneckého klubu sú kedykoľvek pripravení hlasovať za dôveru tejto vlády. „Ak by bolo hlasovanie aj teraz v tejto chvíli, tak 26 poslancov Hlasu dá dôveru,“ povedal Šutaj Eštok. Predseda strany Hlas-SD zároveň verí, že do konca roka sa podarí verejnosti predstaviť nové nastavenie systému v oblasti záchraniek.
„Jednak sa môžeme pozrieť na to, aby dnes už tie zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú urgentnú starostlivosť, mohli byť v tomto prípade prednostne dané. Rovnako sa bavíme o tom, aby sme pozíciu štátu posilnili, aby štát mal akúsi formu prednostného práva sa rozhodnúť, že o tento bod má záujem. No a rovnako aj z hľadiska toho nastavenia systému mne dáva logiku, aby ten systém bol integrovaný do jedného integrovaného záchranného systému,“ priblížil Šutaj Eštok.
Dodal, že v prípade zrušeného záchrankového tendra musí v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR do finálneho návrhu zakomponovať stanovisko generálnej prokuratúry. Majerský skonštatoval, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal pre chaos s tendrom odstúpiť z postu ministra.