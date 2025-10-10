Ministerstvo práce bude v rámci šetrenia znižovať aj počet pracovníkov na úradoch práce, uviedol Tomáš

BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude na budúci rok šetriť v rezorte na nákupe tovarov a služieb, zahraničných cestách, ale aj znižovaní počtu zamestnancov, najmä na úradoch práce. V piatok to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, ktoré sa týkalo rozpočtu verejnej správy na budúci rok.
Pripomenul, že 94 % všetkých výdavkov ide na sociálne dávky, pričom rezort prispeje k šetreniu zvyšnými šiestimi percentami. K zníženiu výdavkov prispejú aj rôzne opatrenia, ktoré MPSVR už podľa neho urobilo. Ide napríklad o dávku v hmotnej núdzi a projekt Práca namiesto dávok, ktorého princípom je, že každý, kto odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o pomoc v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Ďalším opatrením je zamedzenie fiktívnej dočasnej práceneschopnosti (PN), na ktorom ušetrí Sociálna poisťovňa už ku koncu tohto roka 150 miliónov eur, alebo krátenie dávky v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca.
VIDEO
Dávka v nezamestnanosti
„Dávka v nezamestnanosti bude v tomto novom režime len dovtedy, kým budú čísla nezamestnanosti historicky na najnižších úrovniach tak, ako je to teraz. Ak by náhodou nezamestnanosť začala výrazne stúpať, tak vrátime dávku v nezamestnanosti do súčasného stavu ešte pred konsolidáciou,“ spresnil Tomáš. Zároveň dodal, že rezort vníma už dlhodobo problémy v oblasti sociálnych služieb. Aktuálne diskutuje s ministerstvom financií o tom, že ak sa na budúci rok nebudú v tejto sfére valorizovať platy, tak by sa mohol predĺžiť takzvaný stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sociálnych službách.
„Ten ešte zaviedla predchádzajúca vláda a má trvať do februára budúceho roka. My ešte chceme do konca roka využiť možno aj nejaké voľné zdroje, ktoré ku koncu roka vždy sú na to, aby sme uzavreli zmluvy s pracovníkmi v sociálnych službách na ďalší rok, pretože, samozrejme, tento stabilizačný príspevok, ktorý je síce jednorazový, by určite pomohol,“ uzavrel.