Popradský snem KDH po kontroverznej novele ústavy: Ostávajú Majerský a Mikloško nakoniec v klube?

POPRAD - Rada KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Zároveň kritizuje súčasnú vládu a považuje KDH za „jasnú konzervatívnu a demokratickú“ alternatívu vládnej koalície. Vyplýva to z uznesení, ktoré členovia Rady KDH prijali na sobotnom zasadnutí v Poprade. Predstavil ich predseda hnutia Milan Majerský na tlačovej konferencii. V súvislosti s poslancami parlamentu za KDH Františkom Majerským a Františkom Mikloškom, ktorí nepodporili novelu ústavy, rada neprijala uznesenie. Ostávajú teda v klube KDH.
Schválená novela ústavy je podľa šéfa KDH úspechom podobným ako vstup SR do EÚ a NATO. Pripomenul, že vládny návrh bol doplnený o priority KDH. Nepovažuje ho ani za vládny. „Bol to návrh KDH a za tým si stojím,“ vyhlásil Milan Majerský. Rada KDH zároveň vyhlásila, že prijaté zmeny v ústave posilňujú ochranu ľudskej dôstojnosti.
archívne video
KDH nie je len kresťanské, ale aj demokratické
František Majerský pripomenul, že KDH nie je len kresťanské, ale aj demokratické. Kolegovia v hnutí podľa neho pochopili a rešpektovali postoj jeho a Mikloška pri hlasovaní o novele ústavy. „Robert Fico (Smer-SD) chcel rozbiť KDH a jeho jednotu. Stojíme tu jednotní,“ vyhlásil František Majerský na tlačovej konferencii. KDH je podľa neho pevné.
„Ja ako predseda chcem spájať a oni ako poslanci chcú pracovať,“ povedal Milan Majerský o dvojici poslancov. Nevníma to ako problém, ale skúsenosť. Zdôraznil, že rada v tejto súvislosti neprijala žiadne uznesenie, pretože to nebolo potrebné. Dodal, že sa nekonal žiaden „kobercový“ nálet ani lynč. „Niektorí hlasovali, niektorí nie. My ideme ďalej, spájame, pozeráme na občana,“ dodal. Vládna novela ústavy prešla v Národnej rade SR pred týždňom. Do ústavy sa zakotvujú dve pohlavia - muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Zmenou ústavy sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.