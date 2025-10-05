KDH navrhuje, aby sa kraje opäť zaradili medzi subjekty verejného práva

BRATISLAVA - Opozičné KDH navrhuje, aby sa samosprávne kraje opäť zaradili medzi subjekty verejného práva. Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za KDH preto do parlamentu podala novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorou sa mení aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Kraje by tak podľa kresťanských demokratov mohli participovať na zriaďovaní a vlastníctve verejných vodovodov a verejných kanalizácií v rámci kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja.
„Samosprávne kraje boli zahrnuté medzi subjekty verejného práva až do roku 2021, následne boli vypustené zo zákona zrejme z dôvodu nezáujmu z ich strany o využitie tohto postavenia,“ vysvetlili predkladatelia. Ak by tam samosprávne kraje znova boli, získali by podľa KDH právomoci vykonávať aktivity v zmysle zákona, napríklad v prípade čistiarní odpadových vôd, ktoré vlastnia.
„Zjednodušil by sa aj proces financovania projektovej prípravy a aj výstavby vodovodov a kanalizácií na území jednotlivých samosprávnych krajov,“ dodali poslanci s tým, že na tento zákon sa odvolávajú súvisiace zákony týkajúce sa čerpania eurofondov, konkrétne výziev z Rady partnerstva, ako aj výziev z Envirofondu.