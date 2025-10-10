Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

KDH kritizuje vládu: Schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu

BRATISLAVA - Opozičné KDH ostro kritizuje rozhodnutie vlády, ktorá v piatok schválila nižšie odvody pre herne a kasína, než sa pôvodne plánovalo v rámci konsolidácie verejných financií. Podľa KDH ide o jasný dôkaz, že vláda pomáha hazardnej lobby na úkor bežných ľudí, živnostníkov a pracujúcich.

„Keď ide o peniaze bežných ľudí a firiem, vláda neváha zvyšovať dane a poplatky. Ale keď ide o hazard, zrazu má pochopenie a ústretovosť. Toto nie je sociálna vláda, toto je vláda lobistov hazardu,“ povedal predseda hnutia Milan Majerský.

KDH priblížilo, že pôvodný návrh počítal so zvýšením odvodov z hazardu s prínosom 19 miliónov eur do rozpočtu, no vláda ich znížila tak, že reálny efekt bude len približne 12 miliónov eur. Najväčšiu úľavu dostali podľa hnutia práve kasína, namiesto zvýšenia poplatku z 9300 eur na 4400 eur ročne. Hazard je podľa hnutia spoločensky škodlivé odvetvie s obrovskými ziskami, ktoré má povinnosť prispievať viac, nie menej.

Podpredseda hnutia Marián Čaučík uviedol, že vláda ide zdierať poctivých zamestnancov, živnostníkov a firmy, ale hazardu ide pomáhať. Kasína a herne podľa jeho slov opäť vyhrali. Čaučík pripomenul, že vláda už pri prijímaní konsolidačného balíčka dala hazardu špeciálnu výhodu, keď umožnila kabinetu meniť sadzby nariadením namiesto zákonom. „Vtedy sme hovorili, že je to otvorená cesta pre lobing. A dnes sa to potvrdilo,“ dodal.

Milan Majerský
