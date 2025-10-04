Hrozivo vyzerajúca NEHODA: Záchranné zložky a polícia sú na mieste, v dvoch dodávkach bolo viac ľudí!

TRHOVIŠTE - Polícia počas sobotného dňa musela aj so záchranármi pracovať na ceste neďaleko obce Trhovište v Košickom kraji v okrese Michalovce. Došlo tam totiž k veľmi vážnej dopravnej nehode dvoch dodávok. Boli v nich ľudia!
Polícia o nehode informovala na sociálnej sieti. Cesta je v týchto minútach uzavretá.
Aktualizované 13:21
Na mieste sa tvoria kolóny a k lokalite nehody smeruje podľa svedkov aj sanitka.
"Na ceste číslo I/19 medzi obcami Pozdišovce a Trhovište (okres Michalovce) došlo k vážnej dopravnej nehode dvoch dodávok s viacerými osobami," informuje polícia.
Na mieste preto teraz zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému a ďalšie detaily nie sú známe. Dá sa však očakávať, že po nehode bude viacero zranených ľudí. "Úsek je neprejazdný – obchádzka vedie cez obec Laškovce. Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny polície a zvýšili opatrnosť," dodali.