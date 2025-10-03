Konsolidácia nám pojedá obsah peňaženiek: Šetrenie voličov, v PRIESKUME sa vyjadrili, ktoré sviatky by zrušili!

BRATISLAVA - Ekonomická situácia rozhodne nie je potešujúca, a aj preto sa pristupuje k opatreniam, ktoré by pred desiatimi rokmi nenapadli veľa ľuďom - rušenie štátnych sviatkov, resp. pracovného voľna počas nich. Respondenti v prieskume odhalili, ktoré z nich by boli ochotné obetovať.
Prieskum vykonala agentúra SCIO na vzorke 1 000 respondentov od 10. do 17. septembra 2025.
Opýtaní by sa najčastejšie vzdávali septembrového sviatku ústavy
Výsledky sú nasledujúce a Slováci v prieskume by boli ochotní vzdať sa najčastejšie týchto sviatkov:
- 1. Deň Ústavy SR – (1. septembra) 61,8 percent opýtaných,
- 2. Vznik Československej republiky – (28. októbra) 47 percent opýtaných,
- 3. Deň boja za slobodu a demokraciu – (17. novembra) 46 percent opýtaných,
- 4. Sedembolestná panna Mária – (15. septembra) 37,8 percent opýtaných.
"Podobne je to aj v prípade rozdelenia respondentov podľa veku a vzdelania. Je zrejmý zásadne rozdielny pohľad generácií na túto otázku. Zatiaľ čo najmladšia veková kategória jednoznačne uprednostňuje vzdanie sa cirkevných sviatkov, najstaršia obyvatelia uprednostňujú zrušenie Dňa boja za slobodu a demokraciu. Stredná generácia zase pomerne jednoznačne označila Deň ústavy za ten, ktorého by bola ochotná sa vzdať. Pokiaľ ide o rozdelenie respondentov podľa vzdelania, aj tu dominuje na zrušenie Deň ústavy s jednou výnimkou. Tou sú občania so základným vzdelaním, kde sa k nemu v rovnakej miere pridáva aj Sviatok práce a výročie SNP ktorých by sa boli ochotní vzdať," doplnil bývalý poslanec Národnej rady SR a hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus, ktorý na prieskume pracoval.
Ak výsledky reflektujú aj hodnotové nastavenie, ide o veľmi smutné výsledky, povzdychol si Klus
"Môžme sa len domnievať, či tento prieskum zároveň reflektuje aj hodnotové nastavanie občanov Slovenska. Pokiaľ áno, a je to práve ústavnosť, sloboda a demokracia, či historická pamäť na kľúčový vznik Česko-slovenska pre budúcnosť slovenského národa, ktorých sa najľahšie vzdávame, tak je to veľmi smutná vizitka a zároveň veľmi nebezpečné východisko pre budúcnosť Slovenska," uzavrel.