Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Štvrtý do partie: PRIESKUM prehovoril o tom, či by si vedeli koaliční voliči predstaviť spoluprácu s Republikou

Voliči strán sa vyjadrili k spolupráci s Republikou. Zobraziť galériu (4)
Voliči strán sa vyjadrili k spolupráci s Republikou. (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Pavel Neubauer, Martin Baumann, Jakub Kotian)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Okrem rozhádanej opozície nie je ani v koaličnom tábore práve ideálna atmosféra a nálady. Kým prebiehajú škriepky, v prieskume sa respondenti zamerali na možnú budúcu spoluprácu so štvrtým hráčom - hnutím Republika.

Čísla zverejnila agentúra Focus, ktorá uskutočnila prieskum verejnej mienky pre portál 360tka.sk od 10. do 17. septembra 2025 na vzorke 1 086 respondentov.

Celkovo to vyzerá tak, že voliči koalície naprieč spektrom Smer-SSD, Hlas-SD a SNS by si vedeli predstaviť usilovanie sa o spoluprácu s Republikou, a to až na 60 percent. Zvyšných 28 percent by si niečo také predstaviť nevedelo. Vyjadriť sa nevedelo 12 percent opýtaných.

Štvrtý do partie: PRIESKUM
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: reprofoto 360tka.sk)

Najviac sa odčleňujú voliči Hlasu

Pri podrobnejšom pohľade je evidentné, že o spoluprácu najviac stoja voliči Smeru (65 percent), no najmenej si ju vedia predstaviť voliči koaličného Hlasu, a to na úrovni len 48 percent a 41 by bolo dokonca proti.

Štvrtý do partie: PRIESKUM
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: reprofoto 360tka.sk)

Samotní voliči Republiky to tiež nevidia úplne jednoznačne, pričom za spoluprácu je len vlažných 53 percent opýtaných voličov tejto strany. Pomerne výrazných 36 percent si spoluprácu s aktuálnymi koaličnými stranami predstaviť nevie.

Štvrtý do partie: PRIESKUM
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: reprofoto 360tka.sk)

Viac o téme: PrieskumSpoluprácaSmer-SDSNSFocusRepublikaSlovenská národná stranaHlas-SDHnutie RepublikaSmer-SSD
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné
Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné nálady voličov: Náskok progresívcov je preč a trend nováčika v parlamente
Domáce
Voľby do Poslaneckej snemovne
Voľby v ČR: ANO zobralo voličov SPD, udržalo si 3 zo 4 voličov z minulých volieb
Zahraničné
Prvý PRIESKUM po podivnom
Prvý PRIESKUM po podivnom hlasovaní o ústave prináša zemetrasenie v preferenciách! TIETO strany poriadne padli
Domáce
FOTO Konsolidácia nám pojedá obsah
Konsolidácia nám pojedá obsah peňaženiek: Šetrenie voličov, v PRIESKUME sa vyjadrili, ktoré sviatky by zrušili!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!
Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!
Prominenti
Michal Hudák okomentoval virtuálnu moderátorku Betku z relácie Čo ja viem
Michal Hudák okomentoval virtuálnu moderátorku Betku z relácie Čo ja viem
Prominenti
Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
Feminity TV

Domáce správy

Štvrtý do partie: PRIESKUM
Štvrtý do partie: PRIESKUM prehovoril o tom, či by si vedeli koaliční voliči predstaviť spoluprácu s Republikou
Domáce
Vláda zasadne netradične aj
Vláda zasadne netradične aj v piatok: Prerokuje návrh rozpočtu na budúci rok
Domáce
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Incident v taxíku v Bratislave: Polícia upokojuje, nešlo o únos, ale o jazykové nedorozumenie
Incident v taxíku v Bratislave: Polícia upokojuje, nešlo o únos, ale o jazykové nedorozumenie
Bratislava

Zahraničné

Estónsky prezident Karis privítal
Estónsky prezident Karis privítal v Tallinne hlavy štátov skupiny Arraiolos
Zahraničné
Dina Boluarteová
Protesty v Peru: Zákonodarcovia schválili konanie o odvolaní prezidentky
Zahraničné
Generálna prokurátorka stíhala Trumpa:
Generálna prokurátorka stíhala Trumpa: Teraz ju obžalovali za podvod
Zahraničné
Trump oznámil nový projekt
Trump oznámil nový projekt výstavby: USA kupujú ľadoborce z Fínska
Zahraničné

Prominenti

Nicolas Cage
Paparazzi FOTO hviezdneho Nicolasa Cagea: TAKTO by ste ho na ulici NESPOZNALI!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!
Domáci prominenti
Ďalší slovenský raper chce
Ďalší slovenský raper chce vstúpiť do politiky: Najprv Rytmus a teraz... To naozaj?!
Domáci prominenti
Najslušnejší člen Elánu: Viedol
Najslušnejší člen Elánu: Viedol tajný život, mal dve ženy a dve domácnosti!
Osobnosti

Zaujímavosti

Nový objav prepisuje to,
Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci
Zaujímavosti
Zamilovaný pár to už
Zamilovaný pár to už nevydržal: Rozdali si to v hotelovom bazéne pred očami turistov a detí!
Zaujímavosti
TENTO typ stravy môže
TENTO typ stravy môže znížiť riziko demencie až o 35 %: Ukazuje nový výskum
vysetrenie.sk
FOTO Expert odmietol ohodnotiť tento
Temná história zachytená v artefakte: Expert odmietol jeho ohodnotenie! Šokujúca minulosť obchodu s otrokmi
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!

Šport

VIDEO Juraj Slafkovský si otvoril strelecký účet: Presilovkovým gólom vyhnal brankára z brány
VIDEO Juraj Slafkovský si otvoril strelecký účet: Presilovkovým gólom vyhnal brankára z brány
Juraj Slafkovský
Desaťgólová potupa u našich susedov v Rakúsku, Dánsko a Faerské Ostrovy zdemolovali súperov
Desaťgólová potupa u našich susedov v Rakúsku, Dánsko a Faerské Ostrovy zdemolovali súperov
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nenašli recept na ich obranu: Česku sa po šlágri s Chorvátskom výrazne vzdialil priamy postup na MS
Nenašli recept na ich obranu: Česku sa po šlágri s Chorvátskom výrazne vzdialil priamy postup na MS
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Súper sokolov má veľký rešpekt: Slovensko je silný a veľmi skúsený tím, ale my máme iné prednosti
Súper sokolov má veľký rešpekt: Slovensko je silný a veľmi skúsený tím, ale my máme iné prednosti
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Samsung
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Android
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Veda a výskum
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Bezpečnosť

Bývanie

Na lepší život v malom byte dosť úložného miesta nestačí. Pozrite sa, ako zo stiesneného priestoru vznikol vzdušný domov
Na lepší život v malom byte dosť úložného miesta nestačí. Pozrite sa, ako zo stiesneného priestoru vznikol vzdušný domov
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany

Pre kutilov

Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jesenný minimalizmus v obývačke: Menej dekorácií, viac hĺbky, takto si vytvoríte domácu oázu pokoja
Bývanie
Jesenný minimalizmus v obývačke: Menej dekorácií, viac hĺbky, takto si vytvoríte domácu oázu pokoja
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Štvrtý do partie: PRIESKUM
Domáce
Štvrtý do partie: PRIESKUM prehovoril o tom, či by si vedeli koaliční voliči predstaviť spoluprácu s Republikou
Do platnosti majú vstúpiť
Domáce
Do platnosti majú vstúpiť nové pravidlá na cestách: Vyššia ochrana chodcov aj prísnejšie tresty! Čo všetko sa zmení?
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne zaútočilo na Kyjev: Ľudia ostali bez elektriny a vody, zahynul sedemročný chlapec
Ruský poslanec Alexej Žuravľov
Zahraničné
Desivé vyhrážky Moskvy: Ak USA dodajú tomahawky Ukrajine, neručíme za seba! Zaútočíme na TÚTO krajinu

Ďalšie zo Zoznamu