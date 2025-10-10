Štvrtý do partie: PRIESKUM prehovoril o tom, či by si vedeli koaliční voliči predstaviť spoluprácu s Republikou

BRATISLAVA - Okrem rozhádanej opozície nie je ani v koaličnom tábore práve ideálna atmosféra a nálady. Kým prebiehajú škriepky, v prieskume sa respondenti zamerali na možnú budúcu spoluprácu so štvrtým hráčom - hnutím Republika.
Čísla zverejnila agentúra Focus, ktorá uskutočnila prieskum verejnej mienky pre portál 360tka.sk od 10. do 17. septembra 2025 na vzorke 1 086 respondentov.
Celkovo to vyzerá tak, že voliči koalície naprieč spektrom Smer-SSD, Hlas-SD a SNS by si vedeli predstaviť usilovanie sa o spoluprácu s Republikou, a to až na 60 percent. Zvyšných 28 percent by si niečo také predstaviť nevedelo. Vyjadriť sa nevedelo 12 percent opýtaných.
Najviac sa odčleňujú voliči Hlasu
Pri podrobnejšom pohľade je evidentné, že o spoluprácu najviac stoja voliči Smeru (65 percent), no najmenej si ju vedia predstaviť voliči koaličného Hlasu, a to na úrovni len 48 percent a 41 by bolo dokonca proti.
Samotní voliči Republiky to tiež nevidia úplne jednoznačne, pričom za spoluprácu je len vlažných 53 percent opýtaných voličov tejto strany. Pomerne výrazných 36 percent si spoluprácu s aktuálnymi koaličnými stranami predstaviť nevie.