Koalično-opozičný papalašizmus? Kým si Slováci uťahujú opasky, výbory sa presúvali vrtuľníkmi, žiadny lacný špás!

BRATISLAVA/PREŠOV - Slovensko ekonomicky stráda a musí konsolidovať. Znamená to aj rušenie zbytočného luxusu či zvyšovanie odvodov živnostníkom a zamestnancom. Platí to však aj pre poslancov? Zdá sa, že nie. Tí sa totiž v rámci rokovania výborov presúvali vrtuľníkmi!

Prípad otvoril portál 360tka.sk. Podľa reportérov sa dá tiež očakávať, že k tejto kauze sa nebude vyjadrovať ani jedna časť spektra, keďže obidve majú na tom svoju zásluhu. Na palubách vrtuľníkov sa totiž nenachádzali len predstavitelia koaličných, ale aj opozičných strán. Nešlo pritom len o obyčajné, ale o vojenské vrtuľníky.

Poslanci leteli do Prešova v rámci kontrolného dňa k prešovskej nemocnici, ktorá je momentálne vo výstavbe.

Išlo o presuny poslancov z hneď dvoch výborov

Na palube boli poslanci výborov pre obranu a bezpečnosť a zdravotníckeho výboru. Ich súčasťami sú také mená ako Jana Bittó Cigániková zo Slobody a Solidarity, Michal Bartek z Hlasu-SD či niektorí poslanci Progresívneho Slovenska.

Poslanci pristáli v Bratislave v piatok 3. októbra poobede a prekvapila ich hŕstka novinárov, ktorá sa o ceste dozvedela. Niektorí zo seba dostávali skutočne kreatívne odpovede a obhajovania tejto cesty. "Išli sme spoločne, koaliční a opoziční poslanci. (..) Je to bežný štandard. Ministerstvo obrany sa rozhodlo zvoliť tento spôsob prepravy. V rámci toho, že aj tí piloti musia mať mesačne odlietané niektoré hodiny," povedal redakcii poslanec Hlasu Bartek.

Netrpím záchvatmi sebabičovania, tvrdí Cigániková

"Schválne neutekáme, aby sme vám k tomu tiež niečo povedali. Takisto nám bolo povedané, že ten vrtuľník letí aj tak. (..) Dostali sme túto ponuku. Ja osobne som ju rada využila," povedala zas Jana Bittó Cigániková (SaS) zo zdravotníckeho výboru. "Netrpím záchvatmi sebabičovania, že keď môžem ísť vrtuľníkom, ktorý ide aj tak, tak ja pôjdem autom," uzavrela.

"Keď mi povedia, že tam mám ísť autom, tak pôjdem autom. Keď mi povedia, že tam mám ísť vrtuľníkom, tak pôjdem vrtuľníkom. Keď mi povedia choď na bicykli, pôjdem na bicykli," vyznal sa Bartek.

Za jednu hodinu sa musí zaplatiť aj 5-tisíc eur

Obočie nad celým prípadom nestačil dvíhať ani bývalý minister obrany úradníckej vlády Martin Sklenár, ktorý rozhodne v čase konsolidácie nevidí efektivitu a ani prínos pre štátnu kasu v tom, aby sa volil presun vrtuľníkom.

"To, že treba nalietať hodiny, áno, to je pravda, ale tie hodiny treba nalietať aj tréningom, ktorý dáva zmysel aj pre bojové úlohy. Minúť takýto počet hodín na presun VIP osôb nie je tou prvou prioritou. (..) Letová hodina toho vrtuľníka môže stáť okolo 4 až 5-tisíc eur. Dvanásť hodín krát 5-tisíc je 60-tisíc. Môže to, hovorím, až do 80 až 85-tisíc," povedal Sklenár pre 360tku.sk. 

