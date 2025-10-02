Deťom kúpila nugetky, po ich nakrájaní zostala v šoku: Predstavte si, že by TOTO zjedli! Výstraha aj pre iné mamičky

BRATISLAVA – Chcela si uľahčiť život predpripravenými jedlom, no zostala zhrozená. Žena našla plast v nugetkách pre deti. Teraz varuje aj ostatných rodičov, aby boli opatrní.
Zhrozená zákazníčka sa o svoju skúsenosť podelila na sociálnej sieti Facebook. „Nekupujem ich často, skôr výnimočne. Tentokrát som ich po dlhom čase pripravila a keď som ich nakrájala najmenšiemu, v jednom kúsku som našla plastový útržok,“ napísala v skupine Nekŕmte nás odpadom.
Išlo o výrobok českej značky Vodňasnké kuře, konkrétne o "kuřecí safari". „Predstavte si, že by to dieťa zjedlo,“ dodala. Tvrdí, že kontaktovala aj výrobcu, no bez reakcie. „Samozrejme som to hneď odfotila a písala som aj výrobcovi mail. Do dnešného dňa som však nedostala žiadnu odpoveď,“ uviedla.
„Nejde mi o ´hon na čarodejnice´, ale o bezpečnosť - a to hlavne pri potravinách pre deti. Preto túto skúsenosť zverejňujem, nech majú rodičia možnosť sami sa rozhodnúť, či takéto výrobky kúpia,“ dodala.
Na výrobcu sme sa obrátili s otázkami aj my. Spoločnosť na ne nereagovala.