Ministerstvo životného prostredia ohlásilo investíciu na odkanalizovanie stredného Slovenska

NOVÁ BAŇA - Čistenie odpadových vôd je cieľom 33-miliónovej investície na odkanalizovanie stredného Slovenska. Plánovaná je tam výstavba takmer 50 kilometrov kanalizačných potrubí, ktoré umožnia napojiť na kanalizačnú sieť viac ako 5500 obyvateľov. V Novej Bani v Žarnovickom okrese to v piatok ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Žiadosti o poskytnutie dotácie na tri vodárenské projekty predložila na ministerstvo Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Týkajú sa aglomerácií Nová Baňa - Brehy, Hliník nad Hronom - Dolná Ždaňa a Diviaky nad Nitricou - Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou. Generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Svrbický dodal, že projekty vyriešia bezpečné odvádzanie komunálnych odpadových vôd. Zhrnul, že rovnako zabezpečia ich čistenie prostredníctvom novovybudovaných či modernizovaných čistiarní odpadových vôd (ČOV). Podotkol, že obzvlášť takmer 3600 obyvateľov v aglomerácii Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou v okrese Prievidza už nebude odkázaných na individuálne žumpy a septiky.
VIDEO Rezort ohlásil investíciu na odkanalizovanie stredného Slovenska
Rezort poskytol z Programu Slovensko viac ako 21 miliónov eur na vybudovanie vyše 32 kilometrov kanalizačného potrubia a novej čistiarne odpadových vôd pre obce Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou. Do konca apríla 2029 sa pripojí na kanalizáciu takmer 3600 obyvateľov obcí.
Viac ako 7,6 milióna eur bude pre aglomeráciu, v rámci ktorej pripoja na kanalizáciu Novú Baňu a Brehy. Vybudujú 11,6 kilometra stokovej siete. Po ukončení tak k súčasným obyvateľom Novej Bane napojeným na verejnú kanalizáciu pribudne ďalších 1283. Odpadové vody budú odvádzať a čistiť v ČOV Nová Baňa a Brehy. Projekt by mali ukončiť do augusta 2028.V rámci aglomerácie Dolná Ždaňa vybudujú alebo zmodernizujú viac ako päť kilometrov kanalizačnej siete a pribudne aj nová ČOV. Za takmer päť miliónov eur tak do polovice roka 2029 napoja na kanalizáciu všetkých 638 obyvateľov obce.