Ďalšia obec varuje svojich obyvateľov: V zastavanom území sa pohybuje medvedica! Má pri sebe aj dve mladé

(Zdroj: Getty Images)
VEĽKÁ LOMNICA - Obec Veľká Lomnica v Kežmarskom okrese upozorňuje občanov na opakovaný výskyt medveďa v zastavanom území. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v stredu zaznamenali pohyb medvedice s dvoma mláďatami na Severnej ulici.
„O pohybe medveďa bol informovaný Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Správy Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu. Vyzývame občanov k zvýšenej ostražitosti a žiadame ich, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami,“ uviedla obec a zároveň upozorňuje majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti.