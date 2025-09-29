Medveď roztrhal starenku († 84) a napadol ďalších dvoch ľudí, vrátane žiaka (12)! Svedkovia opísali chvíle hrôzy

MOSKVA - Okamihy plné hrôzy sa odohrali v ruskom Petropavlovsku-Kamčatskom. Medveď tam napadol starenku, ktorá po útoku prišla o život, Ďalší dvaja ľudia mali šťastie.
K prvému útoku došlo na parkovisku, kde rozzúrené zviera zaútočilo na muža, ktorý práve nastupoval do auta. Mal šťastie, dvere na vozidle zabuchol doslova v poslednej sekunde, medveď sa však napriek tomu ešte pokúšal rozbiť okná a do karosérie pazúrmi vyrýpal hlboké škrabance. Upozornil na to český Blesk.
O pár minút zaútočil medveď na štadióne pri miestnej škole, kde napadol staršiu ženu, ktorá si ráno zašla zacvičiť. Žiaľ, tej sa útok stal osudný. Napriek zásahu záchranárov a prevozu do nemocnice zraneniam podľahla. „Mala poranenú hlavu a ruku, no už sa ju nedalo zachrániť,“ uviedli záchranári. Svedkovia opísali chvíle hrôzy, keď zviera stálo na bezmocnou ženou. Zviera sa podľa nich správalo veľmi agresívne.
Tým však dráma neskončila. Zviera napadlo aj 12-ročného chlapca. „Môj syn išiel na zastávku, keď sa ocitol tvárou v tvár medveďovi. Utekal, cítil dych na krku, potom rana do batoha a pád na zem. Predstieral, že je mŕtvy a možno práve to mu zachránilo život,“ povedala chlapcova mama pre ruské médiá. Keď jej syn otvoril oči, medveď pri ňom už nebol. Domov však prišiel podľa matky roztrasený a kričal.
Vyčiňanie medveďa zastavil až lovec z miestnej dobrovoľníckej hliadky. Podľa úradov išlo o približne 10-ročného samca. Kamčatka je známa vysokým výskytom medveďov hnedých, tento rok je však situácia obzvlášť kritická. Miestni obyvatelia sú v strachu, jednej šelmy sa totiž zbavili, no v meste sa v krátkom čase objavil ďalší medveď. V uliciach už hliadkujú ozbrojení lovci, posilnené sú aj policajné hliadky.