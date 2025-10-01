V Rožňave sa zrazili dve autá: Medzi účastníkmi nehody boli aj dve deti

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
ROŽŇAVA - K zrážke dvoch osobných áut došlo v utorok (30. 9.) večer na Šafárikovej ulici v Rožňave. Účastníkmi nehody bolo osem osôb, medzi nimi aj dve maloleté deti a tehotná žena. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc trom zraneným, ktorí boli následne odovzdaní záchranárom,“ uviedol HaZZ.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
Hasiči zasahovali pri nahlásenej dopravnej nehode po 20.00 h. Zároveň vymedzili miesto udalosti, vykonali protipožiarne opatrenia, posypali uniknuté prevádzkové kvapaliny a asistovali polícii pri dokumentovaní nehody.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)