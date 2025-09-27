Most Márie Valérie v Štúrove bude v nedeľu dopoludnia uzavretý

Polícia informuje verejnosť, že Most Márie Valérie v Štúrove bude v nedeľu dňa 28.09.2025 v čase od 09.00 hod. do 13.00 hod uzatvorený. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
ŠTÚROVO - Most Márie Valérie v Štúrove bude v nedeľu 28. septembra uzavretý. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Ako uviedlo, most bude uzavretý pre motorové vozidlá, cyklistov aj chodcov od 9.00 h do 13.00 h. Polícia neuviedla, či uzávera mosta súvisí so stretnutím premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom. To sa uskutoční v nedeľu v Ostrihome práve pri príležitosti 130. výročia postavenia Mosta Márie Valérie.