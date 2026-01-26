Pondelok26. január 2026, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Šokujúca správa z Číny: Zatkli najvyššieho generála! Obviňujú ho z niečoho neuveriteľného

Čang Jou-sia
Čang Jou-sia (Zdroj: profimedia.sk)
PEKING - Čínske ozbrojené sily čelia najväčšej kríze za posledné desaťročia. Jeden z najvyšších generálov a dlhoročný spojenec prezidenta Si Ťin-pchinga skončil v rukách vyšetrovateľov pre mimoriadne závažné obvinenia.

Pád muža z úplného vrcholu

Čínske vojenské vedenie zasiahla správa, ktorá otriasla Pekingom aj zahraničnými pozorovateľmi. Generál Čang Jou-sia, jeden z najvplyvnejších dôstojníkov krajiny a blízky spolupracovník prezidenta Si Ťin-pching, je vyšetrovaný pre vážne porušenia zákona.

Ako informuje denník The Wall Street Journal, medzi obvineniami figuruje prijímanie úplatkov, zneužívanie moci, budovanie neformálnych vplyvových štruktúr v armáde, ale aj mimoriadne citlivé podozrenie z úniku informácií o čínskom jadrovom zbrojnom programe do Spojených štátov.

Únik jadrových tajomstiev

Práve podozrenie z vyzradenia údajov o jadrových zbraniach patrí k najšokujúcejším bodom vyšetrovania. Podľa zdrojov Wall Street Journal ide o informácie, ktoré patria medzi najprísnejšie strážené štátne tajomstvá a ich prípadný únik by predstavoval bezprecedentné zlyhanie bezpečnostného aparátu.

Spoločné korene s prezidentom

Čang Jou-sia patril medzi takzvaných „červených princov“ – potomkov revolucionárov, ktorí stáli pri zrode Čínskej ľudovej republiky. Jeho otec bojoval počas občianskej vojny po boku otca Si Ťin-pchinga, ktorá vyústila do prevzatia moci Mao Ce-tungom v roku 1949. Obaja muži sa neskôr vypracovali do najvyšších mocenských pozícií.

Signál, že nikto nie je nedotknuteľný

Podľa analytikov má zásah silný symbolický význam. „Odstránenie osobného priateľa prezidenta ukazuje, že Siova protikorupčná kampaň nemá hranice,“ uviedol Christopher Johnson, šéf poradenskej firmy China Strategies Group zameranej na politické riziká.

„V dejinách čínskej armády ide o bezprecedentný krok, ktorý fakticky znamená rozklad vrchného velenia,“ dodal.

Vyšetrovanie ide hlboko do minulosti

Vyšetrovatelia sa podľa dostupných informácií neobmedzujú len na aktuálne pôsobenie generála. Zamerali sa aj na obdobie rokov 2007 až 2012, keď Čang Jou-sia velil vojenskému okruhu Šen-jang. Práve tam si mal vybudovať rozsiahlu sieť lojálnych podporovateľov, ktorá mu zabezpečovala výrazný vplyv v armádnych štruktúrach.

Obrat v stratégii Si Ťin-pchinga

Johnson zároveň pripomína, že prezident Si sa v prvých rokoch protikorupčnej kampane snažil vyhnúť masovým zásahom proti aktívnym generálom. „Neskôr však dospel k záveru, že tento prístup je neudržateľný. Súčasný zásah je vyvrcholením dlhodobého procesu,“ vysvetlil.

Najtvrdší zásah od čias Maa

Niektorí odborníci označujú aktuálne dianie za najagresívnejší zásah do ozbrojených síl od éry Maa. „Naznačuje to, že Čang Jou-sia disponoval väčšou mocou, než bolo pre Si Ťin-pchinga prijateľné,“ povedal Lyle Morris z Asia Society Policy Institute.

Desiatky odvolaných funkcionárov

Čínska komunistická strana od leta 2023 preverovala a následne odvolala viac než 50 vysokopostavených dôstojníkov armády a predstaviteľov obranného priemyslu. Prípad generála Čanga však svojím rozsahom a závažnosťou ďaleko presahuje všetky predchádzajúce zásahy.




