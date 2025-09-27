TRAGÉDIA na východe Slovenska! Prasknutý brúsny kotúč amputoval dievčatku (4) časť ruky: Vyšetruje to polícia

DRIENOVEC - Polícia vyšetruje tragédiu v obci Drienovec v okrese Košice-okolie, pri ktorej dieťa prišlo o časť ruky. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová potvrdila, že incident sa stal ešte začiatkom tohto týždňa popoludní. Na pozemku pred jedným z rodinných domov zasiahol maloletú osobu prasknutý brúsny kotúč, čím jej amputoval časť ruky.
Štvorročné dievčatko prišlo pri nešťastí o štyri prsty a časť dlane, priblížil denník Korzár. Podľa ich informácií muž rezal ručnou brúskou konštrukciu karosérie motorového vozidla a počas toho sa brúsny kotúč rozlomil na tri časti. Jedna z nich dieťa zasiahla.
„Podľa predbežnej lekárskej správy tak maloletá osoba utrpela zranenia prevyšujúce dobu liečenia viac ako 42 dní,“ uviedla Ivanová s tým, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej konkrétnej osobe.