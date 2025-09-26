Polícia zvyšuje bezpečnostné opatrenia pred rizikovým futbalovým zápasom v Trenčíne

TRENČÍN - Zvýšený počet príslušníkov nasadí polícia do služby v súvislosti so sobotným (27. 9.) futbalovým zápasom medzi AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava na futbalovom štadióne v Trenčíne. Zápas označila za rizikový, zároveň deklarovala, že je naň pripravená. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.
„Veliteľ bezpečnostných opatrení rozhodol o zvýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení policajti nielen z Trenčianskeho kraja, ale aj z iných krajov Slovenska,“ uviedla polícia.
Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava majú podľa nej vyhradený priestor na parkovanie pod severnou tribúnou, pozdĺž celej severnej tribúny a pod západnou tribúnou, pozdĺž celej západnej tribúny. V prípade zaplnenia kapacít bude pre nich vyhradený priestor na parkovisku za mestskou plavárňou.
Polícia v súvislosti so zápasom žiada fanúšikov oboch tímov, aby sa zdržali nešportového správania a rešpektovali jej pokyny. „Vzhľadom na to, že zápas je označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok, maximálna výška pokuty je 1000 eur v blokovom konaní,“ dodali policajti.