Tragédia vo Vajnoroch: Osobný vlak zrazil 46-ročného muža! Utrpel smrteľné zranenia

BRATISLAVA - V utorok ráno došlo na železničnej trati v bratislavskej mestskej časti Vajnory k zrážke 46-ročného muža s osobným vlakom. Osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Policajti bratislavskej železničnej polície boli dnes krátko po 5.00 h vyslaní k zrážke osoby s vlakom, ku ktorej došlo na železničnej trati v mestskej časti Vajnory na úseku 62,32 kilometra,“ priblížila Bartošová. Doplnila, že poverený príslušník odboru železničnej polície začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.