Polícia zaznamenala v tomto okrese viacero podvodných telefonátov seniorom

RIMAVSKÁ SOBOTA - V okrese Rimavská Sobota zaznamenala polícia v pondelok viacero podvodných telefonátov seniorom. Neznáma osoba sa vydáva za policajta a pýta sa na majetkové pomery. Na sociálnej sieti na to upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Dôrazne upozorňujeme seniorov, aby neverili podobným telefonátom, takýto rozhovor ukončili a oznámili ho na čísle 158,“ uviedla polícia. Žiada tiež verejnosť, aby oslovili svojich starších blízkych či známych, prípadne osamelo žijúce osoby vo svojom okolí a upozornili ich na výskyt podvodu.
„Ak ich telefonicky alebo iným spôsobom osloví neznáma osoba, ktorá sa predstaví ako policajt, pracovník banky, lekár a podobne, a pod akoukoľvek legendou od nich žiada informácie o tom, koľko peňazí majú doma, respektíve v banke, alebo aké majú doma šperky, aby žiadnu hotovosť, platobné karty, šperky ani iné cennosti neodovzdávali osobe, ktorú nepoznajú, ani ich nevyhadzovali z okna,“ žiada polícia.