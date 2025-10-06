V Japonsku zaútočil medveď na španielskeho turistu: Vyviazol s ľahšími zraneniami

TOKIO - Španielskeho turistu napadol v nedeľu v obľúbenej japonskej turistickej oblasti medveď, informovali o tom v pondelok miestne úrady. K incidentu došlo len niekoľko dní po tom, čo pri inom útoku medveďa zahynula jedna žena, kým ďalšia je odvtedy nezvestná. Informuje o tom agentúra AFP.
Medveď napadol 44-ročného turistu od chrbta, keď sa v nedeľu pešo presúval na autobusovú zastávku v japonskej dedine Širakawa - lokalite zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO, známej svojimi tradičnými veľkými domami so slamenými strechami, povedal pre agentúru AFP predstaviteľ obce Kazunari Takašima. Turista „utrpel zranenie v podobe škrabancov na pravom ramene, následne šiel do neďalekého turistického infocentra, odkiaľ si nechal privolať sanitku“, povedal Takašima. Muža v nemocnici ošetrili a ešte v ten istý deň ho prepustili.
Zviera bolo dlhé asi jeden meter a podľa Takašimu išlo pravdepodobne o mladého medveďa čierneho. „Niektorí turisti fotia v zakázaných oblastiach. Je to nebezpečné. Žiadame ľudí, aby to nerobili,“ upozornil. Po incidente obec uzavrela turistické chodníky v danej oblasti a v okolí naďalej hliadkuje polícia. K incidentu došlo po tom, čo polícia a miestne médiá informovali, že minulý týždeň po útoku medveďa v severnej časti Japonska zahynula jedna žena a ďalšia je nezvestná.
Výskyt medveďov v Japonsku rastie
V posledných rokoch bol v Japonsku zaznamenaný čoraz väčší výskyt medveďov, a to aj v obývaných oblastiach. AFP uvádza viacero príčin vrátane poklesu počtu obyvateľov i klimatických zmien. V septembri preto Japonsko zmiernilo svoje pravidlá týkajúce sa zbraní. Poľovníci tak môžu slobodnejšie používať pušky v zastavaných oblastiach, predovšetkým v dôsledku rastúceho počtu útokov medveďov.
Podľa japonskej verejnoprávnej televízie NHK utrpelo od apríla do augusta tohto roka zranenia spôsobené medveďmi v celom Japonsku až 69 ľudí, z toho päť na následky útoku zomrelo. Údaje japonskej vlády ukazujú, že medvede zaútočili na 85 ľudí v priebehu jedného roka (do marca 2025), pričom tri útoky mali smrteľné následky. V predchádzajúcom roku došlo k 219 útokom a šiestim úmrtiam. píše AFP.