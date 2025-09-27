Nočná DRÁMA! V Dunajskej Strede sa strieľalo

DUNAJSKÁ STREDA - Dunajskostredskí a trnavskí policajti riešili počas noci streľbu a útok nožom. Informovala o tom trnavská krajská polícia. Jeden muž skončil po nočnom vyčíňaní vo vážnom stave v nemocnici.
Streľba v Dunajskej Strede
Polícia prijala včera večer oznámenie o streľbe v meste Dunajská Streda. Ako priblížila polícia, jeden z mužov mal na druhého vytiahnuť strelnú zbraň a vystreliť s ňou do vzduchu. "Policajti okamžite začali konať a na miesto bol vyslaný policajný výjazd. Vzhľadom na to, ze muž mal byť ozbrojený, boli na miesto vyslaní aj policajti trnavského pohotovostného policajného útvaru," priblížila polícia.
Po príchode na miesto vykonali policajti služobný zákrok a podozrivého 36-ročného muža obmedzili na osobnej slobode.
Útok nožom v okrese Hlohovec
Krátko po polnoci boli policajné hliadky vyslané do obce Madunice, kde sa nachádzal vážne zranený 55-ročný muž. "Policajti sa začali prípadom ihneď zaoberať a po vykonaní potrebných úkonov sa im podarilo osobu, ktorá mala zranenia mužovi spôsobiť, zadržať. Prípad si na mieste prevzala trnavská vyšetrovateľka," uviedla polícia.
Keďže polícia v súčasnosti vykonáva v oboch prípadoch prvotné procesné úkony, bližšie informácie momentálne nemôže poskytnúť.