Obrovské nešťastie: Poľovník zastrelil tínedžera! Pomýlil si ho s veveričkou

IOWA CITY - Rodinný poľovnícky výlet pri Iowa City sa skončil tragédiou. Sedemnásťročný Carson Ryan zomrel po tom, čo ho strelec považoval za veveričku a zasiahol guľkou do hlavy.
Osudná chyba na poľovačke
V sobotu popoludní, krátko po 15. hodine miestneho času, sa na okraji Iowa City odohrala dráma. Carson Ryan utrpel ťažké zranenie hlavy, keď jeden z poľovníkov zle identifikoval cieľ a vystrelil. Hoci bol okamžite prevezený do nemocnice, lekári mu už nedokázali pomôcť, píše cbsnews.
Úrady: išlo o nesprávnu identifikáciu
Štátny úrad pre prírodné zdroje potvrdil, že všetko nasvedčuje tragickej zámene. „Išlo o chybnú identifikáciu cieľa,“ uviedli predstavitelia úradu. Polícia a príslušný štátny orgán spustili vyšetrovanie, ktoré je v podobných prípadoch pri love povinné.
Smútok na škole
Carson bol študentom Washington High School, kde sa venoval atletike. Jeho smrť zasiahla celú školskú komunitu. „Je to obrovská strata. Carson bol skvelý spoluhráč aj kamarát,“ napísali predstavitelia školského tímu vo vyhlásení.
Posledná pocta
Školy v regióne vyzvali žiakov a miestnych obyvateľov, aby si obliekli farby atletického družstva, v ktorom Carson pôsobil. Symbolická pocta má byť vyjadrením solidarity a spomienkou na tínedžera, ktorého život ukončila nešťastná poľovnícka chyba.