V hnutí SLOVENSKO to vrie: Matovič by sa na mieste Krátkeho a Krajčího vzdal mandátu!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - V Matovičovom hnutí Slovensko (bývalé OĽaNO) to po dnešnom hlasovaní o novele ústavy vrie. Trojica poslacov z ich poslaneckého klubu totiž dnes zdvihla za zmeny ruky a pomohla tak koalícii k ich schváleniu. Zatiaľ, čo u Richarda Vašečku sa takýto krok dal čakať, Marek Krajčí a Rastislav Krátky doslova všetkým vyrazili dych. Líder Hnutia Igor Matovič hovorí o zrade a odkázal im, že na ich mieste by sa vzdal poslaneckého mandátu.

Matovič Ich hlasovanie označil za zradu. Vyčítal im formu i spôsob. Upozornil, že na vzdanie sa mandátu ich však nevyzýva, keďže v ich hnutí možno hlasovať slobodne. Nateraz odmietol ich vylúčenie z poslaneckého klubu.

Tlačová konferencia hnutia Slovensko: Stanovisko k hlasovaniu o novele Ústavy SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Krajčí: Chceli sme pomôcť kolegom v KDH,no chcem ostať v Hnutí Slovensko

Hlasovaním za vládnu novelu Ústavy SR chceli poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Marek Krajčí a Rastislav Krátky pomôcť kolegom z KDH v ich politike. Ak by KDH hlasovalo za a návrh by neprešiel, kresťanských demokratov by vykostil Smer-SD. Tvrdí to Krajčí. Obaja chcú naďalej ostať v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. „Nie je vylúčené, že položíme mandáty,“ povedal Krajčí novinárom.

„Chcel som aj týmto spôsobom podať kolegom z KDH ruku a reálne im pomôcť v politike, ktorú robia a aj z pozície nášho hnutia, nášho klubu, pretože si myslím, že spolupráca je veľmi dôležitá a vy veľmi dobre viete, že chceme spolupracovať a hnutie KDH nám je v tomto najbližšie,“ povedal novinárom Krajčí. V KDH bolo podľa neho napätie a báli sa, že ak novela ústavy neprejde, ich voličov stiahne Smer-SD. „KDH by veľmi škaredo doplatilo na to, že sa s nimi spojili a zároveň nepresadili niečo, o čo im bytostne ide,“ dodal. Krajčí uznáva že ich rozhodnutie môže vyzerať ako zrada. Zároveň ocenil, že v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ majú poslanci slobodu pri hlasovaní. „Ešte včera som to naozaj cítil ináč, po tlačovke Roberta Fica sa stalo, čo sa stalo,“ povedal s tým, že tesne pred hlasovaním svoje rozhodnutie oznámili hnutiu.

Parlament v pléne schválil novelu ústavy rovnými 90 hlasmi (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Obaja súhlasili so stratégiou, že nemôžu tieto témy nechať Ficovi, ale malo by s nimi prísť KDH. „Ale po včerajšku som si uvedomil, že táto možnosť sa nám zatvára, naozaj už nebude možnosť presadiť šesť dôležitých vecí,“ povedal novinárom Krátky s tým, že zmenil názor. „Po deviatich rokoch, keď sledujem, že konzervatívne politiky a hodnoty boli vždy zastavené jedným alebo dvoma hlasmi, som sa rozhodol, že teraz túto príležitosť využijem a nedovolím to, aby opäť boli konzervatívci sklamaní,“ povedal Krátky s tým, že aj on reprezentuje mladú generáciu konzervatívcov. „Celé naše rozhodnutie odštartovala včerajšia beseda Roberta Fica, kde jasne dokázal, že v podstate mu o tie hodnoty nejde a dáva len historickú šancu, že takéto hodnoty by mohli byť ukotvené v ústave. Následne sme mali veľa telefonátov, rozhovorov a vplývalo to na naše rozhodnutie,“ ozrejmil Krajčí. „Hnutie, Igor Matovič, o tomto našom vnútornom zápase nevedeli,“ doplnil. „Som hrdý, kde som, v Hnutí Slovensko, a veľmi rád by som ďalej v Hnutí Slovensko ostal pracovať,“ povedal Krajčí. Tvrdí, že vylučovať z klubu ich nebudú.

Podľa Krátkeho sa ospravedlnili kolegom, že zmenili názor na poslednú chvíľu. „Nebol dostatočný priestor na to, aby sme si to s nimi vykonzultovali tak, ako to bolo doteraz vždy zvykom,“ vysvetlil. „Bola narušená dôvera a my sa k tomuto chceme postaviť čelom,“ dodal. Vylúčil, že by telefonoval s niekým zo Smeru-SD.

Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi sú Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.

Tlačová konferencia hnutia Slovensko: Stanovisko k hlasovaniu o novele Ústavy SR
Tlačová konferencia hnutia Slovensko: Stanovisko k hlasovaniu o novele Ústavy SR
