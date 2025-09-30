Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Vytešený parlament a dve pohlavia v ústave: Na čo poslanci nemysleli? Právnička vysvetľuje vážne dopady

BRATISLAVA - Slovenský parlament prijal ústavnú zmenu, ktorá po novom zakotvuje, že v našej krajine existujú len dve pohlavia. Koalícia na sebe nechala poznať, že sa zo zmien skutočne teší, pričom jej pomohla aj opozícia. Právnička však upozorňuje, čo tieto zmeny o mužovi a žene v ústave budú znamenať.

Právnička Gabriela Turčáková z advokátskej kancelárie LEXANTE upozornila na to, že otázok je hneď niekoľko. Ide o to, čo táto ústavná definícia znamená v praxi, aký bude jej dopad na zákony a aké dôsledky môže mať pre jednotlivcov, ktorí sa neidentifikujú s biologickým pohlavím. Objavujú sa aj úvahy, či táto zmena nebude v rozpore s právom Európskej únie a medzinárodnými záväzkami Slovenska v oblasti ľudských práv. 

"Praktický význam tejto zmeny je v tom, že sa stáva ústavným princípom, ktorý budú musieť rešpektovať všetky zákony aj rozhodnutia štátnych orgánov. Inými slovami, odteraz sa všetky právne predpisy musia vykladať tak, aby boli v súlade s touto binárnou definíciou pohlavia," spresnila Turčáková.

Expertka upozornila na to, že ústavná zmena sa dotkne aj zákona o matrikách, kde sa vedie údaj o pohlaví pri narodení. Doteraz bolo možné zapísať zmenu pohlavia na základe lekárskeho potvrdenia, alebo rozhodnutia súdu. "Po ústavnej zmene bude potrebné jasne určiť, či a kedy je možné tento údaj meniť. Ak sa bude vychádzať striktne z biologických kritérií, môže to viesť k tomu, že zmena v matrike už nebude možná, alebo bude výrazne obmedzená. Ďalej Zákon o občianskych preukazoch aj zákon o cestovných dokladoch uvádzajú pohlavie ako povinný údaj. Orgány štátu budú musieť stanoviť, či po tranzícii človeka môže byť údaj v doklade zmenený, alebo či sa bude trvať len na biologickom zápise. V prípade pasov existujú aj európske pravidlá, ktoré umožňujú používanie označenia M, F, alebo X, ale Slovensko pravdepodobne zostane pri M a F," dodala.

Voľný pohyb v krajinách EÚ sa skomplikuje

Nová ústavná zmena túto situáciu ešte skomplikuje a bude potrebné prijať nové pravidlá, ktoré budú v súlade s ústavou, ale aj s medzinárodnými záväzkami Slovenska. Je tu teda medzinárodné riziko rozporu so zákonmi. "Európsky súdny dvor už rozhodol, že zmena pohlavia patrí pod ochranu pred diskrimináciou z dôvodu pohlavia. To znamená, že ak by slovenská legislatíva viedla k diskriminácii transrodových ľudí napríklad v zamestnaní, alebo v sociálnom zabezpečení, bola by v rozpore s právom EÚ. Okrem toho EÚ zaručuje voľný pohyb osôb. Súdny dvor v prípade Mirin rozhodol, že členský štát musí uznať právnu zmenu pohlavia vykonanú v inom štáte, inak by obmedzil voľný pohyb," vysvetlila Turčáková.

Transrodové a nebinárne osoby pred zložitou otázkou

Ak by však Slovensko neposkytovalo žiadny postup na zmenu údajov po tranzícii, riskovalo by porušenie článku 8 Dohovoru (právo na súkromný a rodinný život). Pre transrodových a nebinárnych ľudí môže táto ústavná zmena znamenať zhoršenie prístupu k právnemu uznaniu ich identity. "V praxi to môže viesť k tomu, že nebudú mať možnosť zmeniť si pohlavie v matrike ani v občianskych dokladoch, čo môže spôsobiť problémy pri každodenných situáciách od cestovania cez zdravotnú starostlivosť až po zamestnanie. Zároveň existuje riziko diskriminácie," upozornila.

Problém sa bude týkať aj občianskych preukazov a pasov na Slovensku. Tie obsahujú údaj o pohlaví. "Po prijatí ústavnej zmeny bude potrebné, aby štát rozhodol, či je možné tento údaj zmeniť aj po tranzícii. Ak by sa striktne vychádzalo len z biologického pohlavia pri narodení, znamenalo by to, že transrodové osoby by mali v dokladoch nezodpovedajúce údaje. To by im spôsobovalo problémy nielen v bežnom živote na Slovensku, ale aj pri cestovaní do zahraničia. Pri cestovných pasoch platia pravidlá Európskej únie a zároveň technické normy ICAO (International Civil Aviation Organization), čo je špecializovaná agentúra OSN pre civilné letectvo," zdôraznila.

Každý štát si môže podľa expertky sám určiť, ktoré z týchto možností bude používať. Slovensko zatiaľ využíva iba M a F. Európske nariadenie o občianskych preukazoch hovorí, že ak členský štát uvádza v doklade údaj o pohlaví, musí dodržať štandardy ICAO, teda použiť len M, F, alebo X. "Slovensko teda nemôže zaviesť iný kód ani úplne odignorovať túto normu, ak chce vydávať medzinárodne uznávané doklady. Ďalší rozmer prináša právo EÚ. Súdny dvor EÚ v prípade C-4/23 Mirin rozhodol, že členský štát musí uznať právnu zmenu pohlavia vykonanú v inom členskom štáte, a to minimálne na účely výkonu práv z voľného pohybu. To znamená, že ak napríklad Nemecko vydá občanovi pas so zmeneným pohlavím, alebo s označením X, Slovensko nemôže odmietnuť takýto doklad ignorovať pri pohybe tejto osoby na území EÚ," uzavrela.

