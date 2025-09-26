Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Krajčí vysvetľuje svoje dôvody, Matovič hovorí o ZRADE

BRATISLAVA - Prekvapenie a šok. Parlament schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Koalícii sa pdoarilo zmeny presadiť za pomoci časti poslancov opozičného hnutia Slovensko a tiež KDH. Reakcie na seba nenechali dlho čakať.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
Výsledky hlasovania mnohým doslova vyrazili dych. Líder hnutia PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka hovorí po hlasovaní o novele ústavy o konci úvah o spolupráci s opozičným Hnutím Slovensko. Namieta totiž, že niektorí poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ zmeny podporili. Tvrdí, že pomohli mafii. Uviedol to novinárom v parlamente. „Po tomto hanebnom hlasovaní prešla novela ústavy, ktorá ublíži ľuďom na Slovensku a spochybní miesto Slovenska v Európskej únii a v jeho právnom priestore. Na to máme stanovisko Benátskej komisie a všetkých odborníkov. Ale to, čo je prekvapenie a čo ma mrzí ešte viac, je falošnosť poslancov z Hnutia Slovensko. Naskočili Robertovi Ficovi (Smer-SD) na tento bezbrehý populizmus, na novelu ústavy, ktorá ubližuje ľuďom,“ skonštatoval. Pre predsedu PS to znamená koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko. „KDH bolo transparentné. My sme sa o tom s nimi rozprávali. Bolo jasné, že toto je ich postoj. Ale ako niekto dokáže takto zradiť a takto si pošliapať po jazyku ako kolegovia z Hnutia Slovensko,“ spýtal sa. Myslí si, že poslancom z Hnutia Slovensko sa nedá veriť.
SaS zasa označila hlasovanie niektorých poslancov Národnej rady SR za Hnutie Slovensko za hanbu. Šéf strany Branislav Gröhling poukázal na to, že to nie je prvýkrát, kedy poslanci Igora Matoviča zahlasovali v prospech premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Je to podľa neho dôkaz, že sa s hnutím nedá spolupracovať. „Čo sa udialo cez noc? Čo sa udialo? Lebo včera sme videli tlačovú konferenciu Igora Matoviča a jeho poslancov, ktorí povedali, že my nebudeme hlasovať za zmenu ústavy. Stačila jedna noc, jedna noc, aby antikorupčné hnutie zmenilo názor. Zmenilo názor a podporilo zmenu ústavy s Robertom Ficom. Toto, prosím vás voliči, si všimnite. Všimnite si túto falošnosť, kde sa tvária, akí sú bojovníci a na druhej strane spolupracujú s Robertom Ficom,“ doplnil predseda SaS.
Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) si myslí, že prijatím zmeny ústavy by mohli byť ohrozené eurofondy pre Slovensko a podkopané je aj jeho členstvo v Rade Európy. „Možno niekto sa teraz cíti, že jeho ľudská dôstojnosť týmto je viac garantovaná. Ale ostatná časť spoločnosti, tá o tú ľudskú dôstojnosť prišla. Ľudská dôstojnosť nemôže byť chápaná iba podľa toho, čo si myslia katolícki veriaci alebo evanjelickí veriaci,“ uviedla Kolíková.
Ako doplnila poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková, piatkové schválenie novely ústavy je dôsledok zvolenia náboženských fanatikov do parlamentu. „Pre mňa je to strašne smutné, neuveriteľné a naozaj to poškodilo osudy mnohých ľudí,“ myslí si. Ako dodala, neprekvapilo ju, že novelu pomohli schváliť poslanci Hnutia Slovensko.
Matovič vníma hlasovanie Krajčího a Krátkeho ako zradu
Líder Hnutia Slovensko a poslanec Igor Matovič vníma hlasovanie Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) o novele ústavy ako zradu. „Považujeme to za zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov, o ktorej sme sa dozvedeli pár minút pred hlasovaním. Takýto postup nepovažujeme za dospelý,“ vyhlásil. Informoval, že situáciu si vydiskutujú na klube. Avizoval aj následnú tlačovú konferenciu k téme.
Matovič zároveň poukázal na to, že v konzervatívnom priestore zarezonovalo, keď poslanci za PS podporili návrh na zrušenie pracovného pokoja 15. septembra v rámci konsolidácie. „Už toto veľmi zásadne brali do úvahy aj Krajčí a Krátky, takže zrejme táto vec mimoriadne k tomu pomohla,“ dodal.
Poslankyňa a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová poukázala na to, že oni mali k novele ústavy konzistentný postoj. „Zmena ústavy nebola otázkou hodnôt, ale snahou Fica oklamať kresťanov, prekryť konsolidáciu a rozdeliť spoločnosť aj opozíciu.“ dodala.
Vašečka: Keď je návrh dobrý, podporím ho
Richard Vašečka z hnutia Slovensko odkázal, že keď je návrh dobrý a v súlade s ich programom, podporia ho bez ohľadu na to, kto ho predloží. Vašečka je súčasťou strany Kresťanská únia (KÚ). Podporu návrhu už vopred avizoval. „Keď je návrh dobrý a v súlade s naším programom, podporíme ho bez ohľadu na to, kto ho predloží. V parlamente sme preto, aby sme presadili dobré veci pre ľudí, a nie aby sme za každú cenu porazili toho druhého,“ uviedol Vašečka.
KÚ zároveň v stanovisku uviedla, že je sklamaná z toho, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dal o novele ústavy hlasovať, aj keď vedel, že chýbajú dva hlasy na jej prijatie. „Pritom v roku 2019, keď Smer predkladal novelu ústavy o dôchodkovom strope, bol ochotný prekladať hlasovanie o tomto ústavnom zákone až dovtedy, kým sa po rokovaniach nenašlo 90 hlasov. Je preto otázne, či Robertovi Ficovi na schválení tejto novely ústavy naozaj až tak záležalo,“ dodala strana. KÚ hovorí, že časť poslancov podľahla aj „progresívnemu tlaku, že s Ficom sa nehlasuje“.
Krajčí: Chceli sme pomôcť kolegom v KDH
Hlasovaním za vládnu novelu Ústavy SR chceli poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Marek Krajčí a Rastislav Krátky pomôcť kolegom z KDH v ich politike. Ak by KDH hlasovalo za a návrh by neprešiel, kresťanských demokratov by vykostil Smer-SD. Tvrdí to Krajčí. Obaja chcú naďalej ostať v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. „Nie je vylúčené, že položíme mandáty,“ povedal Krajčí novinárom. „Chcel som aj týmto spôsobom podať kolegom z KDH ruku a reálne im pomôcť v politike, ktorú robia a aj z pozície nášho hnutia, nášho klubu, pretože si myslím, že spolupráca je veľmi dôležitá a vy veľmi dobre viete, že chceme spolupracovať a hnutie KDH nám je v tomto najbližšie,“ povedal novinárom Krajčí. V KDH bolo podľa neho napätie a báli sa, že ak novela ústavy neprejde, ich voličov stiahne Smer-SD. „KDH by veľmi škaredo doplatilo na to, že sa s nimi spojili a zároveň nepresadili niečo, o čo im bytostne ide,“ dodal.
Krajčí uznáva že ich rozhodnutie môže vyzerať ako zrada. Zároveň ocenil, že v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ majú poslanci slobodu pri hlasovaní. „Ešte včera som to naozaj cítil ináč, po tlačovke Roberta Fica sa stalo, čo sa stalo,“ povedal s tým, že tesne pred hlasovaním svoje rozhodnutie oznámili hnutiu.
Obaja súhlasili so stratégiou, že nemôžu tieto témy nechať Ficovi, ale malo by s nimi prísť KDH. „Ale po včerajšku som si uvedomil, že táto možnosť sa nám zatvára, naozaj už nebude možnosť presadiť šesť dôležitých vecí,“ povedal novinárom Krátky s tým, že zmenil názor. „Po deviatich rokoch, keď sledujem, že konzervatívne politiky a hodnoty boli vždy zastavené jedným alebo dvoma hlasmi, som sa rozhodol, že teraz túto príležitosť využijem a nedovolím to, aby opäť boli konzervatívci sklamaní,“ povedal Krátky s tým, že aj on reprezentuje mladú generáciu konzervatívcov.
„Celé naše rozhodnutie odštartovala včerajšia beseda Roberta Fica, kde jasne dokázal, že v podstate mu o tie hodnoty nejde a dáva len historickú šancu, že takéto hodnoty by mohli byť ukotvené v ústave. Následne sme mali veľa telefonátov, rozhovorov a vplývalo to na naše rozhodnutie,“ ozrejmil Krajčí. „Hnutie, Igor Matovič, o tomto našom vnútornom zápase nevedeli,“ doplnil. „Som hrdý, kde som, v Hnutí Slovensko, a veľmi rád by som ďalej v Hnutí Slovensko ostal pracovať,“ povedal Krajčí. Tvrdí, že vylučovať z klubu ich nebudú.
Podľa Krátkeho sa ospravedlnili kolegom, že zmenili názor na poslednú chvíľu. „Nebol dostatočný priestor na to, aby sme si to s nimi vykonzultovali tak, ako to bolo doteraz vždy zvykom,“ vysvetlil. „Bola narušená dôvera a my sa k tomuto chceme postaviť čelom,“ dodal. Vylúčil, že by telefonoval s niekým zo Smeru-SD.
KDH víta schválenie novely ústavy
Opozičné KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Prijatá zmena podľa predsedu hnutia Milana Majerského vedie k ochrane ľudskej dôstojnosti, preto ho teší, že návrh prešiel. Tvrdí, že s poslancami opozičného Hnutia Slovensko Rastislavom Krátkym a Marekom Krajčím sa nestihol rozprávať, no poďakoval sa im za podporu novely. „Teší ma tento moment, že prešla ústava, ktorá chráni ľudskú dôstojnosť. Boli medzi nimi naše články, ktoré vládne podanie pretvorili a prekreovali do aktuálnej podoby, za ktorú sme mohli s čistým svedomím hlasovať,“ povedal Majerský novinárom po hlasovaní. Poďakoval sa všetkým poslancom, ktorí novelu podporili, vyzdvihol Krátkeho a Krajčího, ale aj Richarda Vašečku (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý návrh tiež podporil, ako vopred avizoval. „Bez tých hlasov by to neprešlo,“ dodal šéf KDH.
Majerský tvrdí, že nikoho nepresviedčal a netlačil, snažil sa podľa svojich slov celé tri mesiace diskutovať. „Ústava chráni ľudskú dôstojnosť, tešme sa z toho,“ povedal s tým, že novela ústavy chráni ženy v súvislosti so surogáciou, ale aj deti a rodiny. „Vždy budeme chrániť ľudskú dôstojnosť, my by sme z princípu KDH, našich stanov, nášho programu a našej identity nemohli za toto nezahlasovať a nemyslím si, že takéto niečo môže zabrániť budúcej dobrej vládnej koalícii pre dobro občana Slovenskej republiky,“ odpovedal Majerský na otázku, či toto hlasovanie nezabráni budúcej spolupráci súčasnej opozície. Novela ústavy v piatok prešla 90 hlasmi. Z klubu KDH ju podporili všetci poslanci okrem Františka Majerského a Františka Mikloška.
Koalícia je spokojná
Spokojnosť vládne v koalícii. Slovenská národná strana víta schválenú novelu Ústavy SR. Ide podľa nej o zásadný a historický krok, keďže Slovensko sa stalo jedným z prvých členských štátov Európskej únie, kde je v ústave jasne definované pohlavie muža a ženy. „Oceňujeme tiež posilnenie zásady rovnakého ohodnocovania žien, a to vrátane zohľadnenia vzdelávacích procesov a možností ich uplatnenia v spoločnosti,“ uviedla strana. SNS sa poďakovala poslancom, ktorí novelu podporili. „Slovensko tak opäť ukázalo, že aj v rámci Európskej únie dokážu zvíťaziť rozum, hodnoty a princípy,“ doplnila SNS. Strana deklaruje, že urobí všetko pre to, aby sa „v podobných zásadných témach pokračovalo a aby sa tieto hodnoty ďalej premietali do spoločenského a právneho života“.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok. Hovorí o hrazdisku proti progresivizmu. Poďakoval všetkým poslancom, ktorí úpravu podporili. Informoval, že Smer-SD vytváral tlak na prijatie zmien a komunikoval s viacerými „vplyvnými ľuďmi“. „Toto je hrazdisko, ktoré sme urobili. Môže to byť príkladom pre iné krajiny. Liberalizmus a progresivizmus ničí Európu. (...) Buďme hrdí na to, čo sme dosiahli. Toto je víťazstvo Slovenska, to nie je víťazstvo Smeru. Slovensko ukázalo Európe a svetu, že sme tu tak, ako to bolo pred niekoľkými stáročiami, jednoducho, že sme tu a že si vieme povedať, že nám nebude Brusel hovoriť, že existuje nejaké tretie, štvrté či piate pohlavie,“ skonštatoval.
Predseda vlády poukázal zároveň na to, že v tomto prípade nešlo o rozhodnutie vládnej väčšiny, ale o slovenské suverénne rozhodnutie. Toto hlasovanie podľa neho ukázalo, že je dôležité, aby vládna väčšina nemala väčšinu ústavnú. „Je dôležité, aby sa koalícia vždy uchádzala o spoluprácu s opozíciou na tom, že vznikne kompromis, ktorý má nejakú hodnotu,“ podotkol.
Myslí si, že Smer týmto ukázal, že je lídrom aj v hodnotových otázkach. Vyzdvihol jednotnosť ich poslaneckého klubu. Poďakoval tiež predsedom koaličných SNS a Hlasu-SD. Rovnako ocenil aj postoj opozičných poslancov, ktorí zahlasovali za. Informoval, že telefonicky poďakoval lídrovi kresťanských demokratov Milanovi Majerskému. „Vnímam, že jeho rodina nie je v takom stave, ako je rodina Smeru-SD, ale urobili všetko pre to, aby táto dôležitá hodnotová novelizácia Ústavy SR prešla,“ dodal.
Poďakoval aj poslancom z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Nevie, čo bolo za tým, že sa rozhodli úpravu podporiť. Pripomenul však, že Smer vytváral svojimi vyhláseniami tlak. Fico zároveň označil za správny presun hlasovania o novele zo štvrtka (25. 9.) na piatok doobeda. Vysvetlil, že vo štvrtok sa ho zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť Ján Blcháč (Hlas-SD).
Schválenie novely Ústavy SR je významný moment. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii. Dodal, že ústavné zmeny prešli aj vďaka časti opozície, ktorá bola predtým proti.
„Keby Hnutie Slovensko hlasovalo podľa vedomia a svedomia, tak má ústava 110, možno viac hlasov, ale videli ste na našich výrazoch, že dnes sme zažili milé prekvapenie,“ podotkol Raši. Zdôraznil, že okrem zakotvenia dvoch pohlaví - muž a žena do ústavy by sa malo viac hovoriť o zaručení rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. „Bohužiaľ, aj v dnešnej dobe bývajú ženy odmeňované menej ako muži. Tá diferencia je o 15 a 20 percentách,“ myslí si predseda Národnej rady (NR) SR.
Raši zároveň potvrdil, že Ján Ferenčák (Hlas-SD) sa z hlasovania vopred ospravedlnil. „Musím objektívne povedať, že včera poslal správu pánovi predsedovi klubu, kde sa ospravedlnil, že už doobeda musel opustiť zo zdravotných dôvodov, v rámci rodiny, Bratislavu. Povedal to jasne, čiže v tomto mu nechcem krivdiť a my ho nevyhadzujeme. Je stále naším členom, keď smeruje do iného koaličného klubu, nech to rovno povie,“ dodal.
Podotkol však, že aj keby Ferenčák členom Hlasu-SD nebol, koalícia bude fungovať. „Aj keby zrovna členom klubu nebol, tak máme 25 hlasov a keďže pán Ferenčák tvrdí, že bude podporovať koalíciu, tak verím, že tých 79 hlasov koalícia bude mať,“ poznamenal.
Tvrdenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že Hlasu-SD sa už rozpadol poslanecký klub, lebo na odchode je už štvrtý poslanec, podľa neho nepomáhajú stabilite koalície. „Dnes je veľký deň, prešla ústava, energopomoc, lebo sme hlasovali a vyžadujeme korektné jednanie,“ poznamenal s tým, že Hlas-SD je stabilný klub, inak by neprechádzali vládne návrhy zákonov.
Prezident zaujme stanovisko k novele Ústavy SR po oboznámení sa s ňou
Prezident SR Peter Pellegrini sa s novelou Ústavy SR po jej doručení podrobne oboznámi. Následne zaujme svoje stanovisko v zákonnej lehote. Rovnaký postup avizuje pri konsolidačnom balíku opatrení na budúci rok.
Tiež uviedol, že plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR. Ako podotkol, v čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať.
Mimoparlamentní Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta
Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO. Mimoparlamentné hnutie Republika naopak novelu víta.
Demokratov šokuje, že poslanci opozičného Hnutia Slovensko podporili návrh novely. „Ešte včera sme počúvali reči o tom, ako sa s Robertom Ficom nespolupracuje, pretože s mafiou sa nespolupracuje. Dnes je všetko inak. História sa, žiaľ, opakuje, rovnako ako pri vydávaní Roberta Fica na väzobné stíhanie aj dnes najviac pomohol Robertovi Ficovi Igor Matovič so svojim hnutím,“ doplnila hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.
Predseda hnutia Republika Milan Uhrík na sociálnej sieti označil schválenie novely ústavy ako výborné. „Snáď už progresívci prestanú vymýšľať ďalšie pohlavia,“ napísal.