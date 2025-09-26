Štvrtkové teploty bývajú bežné až v polovici októbra či začiatkom novembra

BRATISLAVA - Štvrtkové (25. 9.) popoludňajšie teploty by za normálnych okolností zodpovedali väčšinou druhej polovici októbra, na severe a západe krajiny miestami až prvej polovici novembra. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že vo štvrtok na území Slovenska zaznamenal nízku, lokálne až veľmi nízku najvyššiu dennú teplotu.
„Najvyššia denná teplota dosiahla v polohách do 400 metrov nad morom zväčša len 10 až 15 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 600 až 900 metrov nad morom bolo ešte chladnejšie, a to predovšetkým v Žilinskom kraji a na hornom Spiši. Napríklad Poprad mal maximum 8,5, Oravská Lesná 7,1 a Mútne v okrese Námestovo dokonca len 6,6 stupňa Celzia,“ priblížili meteorológovia.
Ako ďalej uviedli, v Piešťanoch napríklad maximá dosahovali 12 stupňov Celzia, čo podľa meteorológov zodpovedá dlhodobému priemeru pre začiatok novembra. V Oravskej Lesnej boli podľa nich maximá 7,1 stupňa Celzia, a tak by malo byť okolo 10. novembra. Doplnili, že o niečo prijateľnejšie bolo v Trebišove, kde maximá vo štvrtok dosahovali 14,3 stupňa Celzia, a tak by tam malo byť v polovici októbra.