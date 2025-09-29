Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Nový daňový bonus pre manželské páry: Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o manželskom bonuse

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili 13. rokovací deň 39. schôdze diskusiou o návrhu nového mechanizmu podpory manželských zväzkov vo forme daňového bonusu na manželstvo. Novelu zákona o dani z príjmov predkladá Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Navrhovaný daňový bonus by mal byť poskytovaný od okamihu uzavretia manželstva a nárok na jeho uplatnenie by zanikol spolu so zánikom manželstva. Jeho výška sa mala postupne zvyšovať podľa dĺžky trvania manželstva. V prvých desiatich rokoch mal dosiahnuť sumu 30 eur mesačne, od desiateho do dvadsiateho roku by sa zvýšil na 60 eur a po dosiahnutí dvadsiateho roku manželstva by dosiahol maximálnu výšku 90 eur mesačne.

V utorok (30. 9.) ráno začínajú poslanci rozpravu o vládnom návrhu zákona o adresnej energopomoci v druhom čítaní. O 11.00 h ich čaká dlhšie hlasovanie o mnohých prerokovaných návrhoch, keďže v piatok (26. 9.) ani pondelok nehlasovali.

Ďalšie zo Zoznamu