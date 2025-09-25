AKTUÁLNE Desivý nález! V bratislavskom parku objavili mŕtvolu, na mieste je polícia

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Vo štvrtok bolo v bratislavskom parku pri námestí Biely kríž objavené telo neznámej osoby. Mestská polícia sa pokúsila o oživovanie, no bez úspechu. Na mieste prebiehajú vyšetrovacie úkony a čaká sa na príchod obhliadajúceho lekára.
Telo neznámej osoby objavili vo štvrtok (25. 9.) v bratislavskom parku pri námestí Biely kríž. Informujú o tom noviny.sk. Ako prvá na miesto dorazila mestská polícia s AED, ktorá sa pokúsila o oživovanie. Na mieste sa nachádza aj polícia, ktorá zabezpečila priestor, na mieste prebiehajú prvotné vyšetrovacie úkony. Čaká sa na príchod obhliadajúceho lekára, aby určil príčinu smrti a zistili totožnosť zosnulého.
Správu budeme aktualizovať.