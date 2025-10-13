Ďalší TRAGICKÝ nález pod mostom v Bratislave! Okoloidúci našli v tráve mŕtvolu

BRATISLAVA - Pod Mostom SNP v Bratislave objavili v pondelok (13. 10.) ráno mŕtve telo muža. Na miesto bola privolaná polícia a obhliadajúci lekár. Presnú príčinu smrti určí až nariadená pitva.
O tragickom náleze v Bratislave ako prvá informovala TV Joj. K objavu bezvládneho mužského tela došlo v pondelok v ranných hodinách pod Mostom SNP, v blízkosti Bratislavského hradu. Mŕtve telo, ktoré ležalo na tráve, si všimli okoloidúci, ktorí zalarmovali políciu. Na miesto okamžite dorazila hliadka mestskej polície, ktorá následne privolala štátnu políciu a obhliadajúceho lekára. Podľa informácií TV JOJ ide pravdepodobne o muža bez domova. Čo bolo príčinou smrtiť určí až nariadená pitva.
Objavenie mŕtvoly potvrdila aj polícia. "Dnes krátko pred 08.00 h boli policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vyslaní na základe oznámenia na linke 158 na Rázusovo nábrežie, kde v parku pod Mostom SNP malo byť nájdené telo muža bez známok života. Policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili. Na mieste bolo nájdené telo 70-ročného muža bez známok života," informovala bratislavská krajská polícia. Dodáva, že objasňovaním presných príčin ako aj okolnosťami tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I.
V Bratislave ide už o druhú mŕtvolu nájdenú v priebehu 24 hodín. V nedeľu (12. 10.) totiž objavili ženské telo bez známok života pod mostom vedúcom ponad vodný tok Chorvátskeho ramena na Antolskej ulici v Bratislave. Policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili.
Správu budeme aktualizovať.