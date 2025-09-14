Tragédia na Zemplínskej šírave: Z vody vytiahli telo muža! Polícia nariadila vykonanie pitvy

KALUŽA - Vo vodách Zemplínskej šíravy našli v piatok (12. 9.) večer telo muža. Podľa polície išlo o 73-ročného Michalovčana. Uviedla to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
„Na tiesňovej linke 158 bolo prijaté oznámenie, že v blízkosti miestneho akvaparku sa na vodnej hladine nachádza pravdepodobne telo osoby,“ uviedla s tým, že na breh ho vytiahli príslušníci Hasičského a záchranného zboru.
Hrozný nález v Hrone: Okoloidúcemu mužovi sa naskytol desivý pohľad: Z rieky vytiahli už len bezvládne telo
Na tele sa podľa jej slov nenachádzali viditeľné znaky po cudzom zavinení. „Na vylúčenie cudzieho zavinenia, ale aj na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy,“ dodala Ivanová. Policajti v tejto súvislosti prijali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu usmrtenia. O ďalšom postupe rozhodnú na základe výsledkov pitvy.