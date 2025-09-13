Hrozný nález v Hrone: Okoloidúcemu mužovi sa naskytol desivý pohľad: Z rieky vytiahli už len bezvládne telo

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
BREZNO – Sobotné ráno v Brezne poznačila tragédia. Náhodný chodec si v rieke Hron všimol bezvládne telo a privolal pomoc. Hasiči z rieky vytiahli telo muža bez známok života, polícia uzavrela okolie.
Na prípad upozornil portál noviny.sk. Telo muža si všimol najskôr náhodný okoloidúci, ten privolal pomoc. Na mieste bola ako prvá policajná hliadka, zasahovali aj breznianski hasiči. Mužské telo bez známok života vytiahli na breh. Podľa prvotných informácií by malo ísť o vyše 50-ročného miestneho obyvateľa.
Bližšie okolnosti tejto tragédia zatiaľ známe nie sú. Miesto nálezu bolo ohradené policajnými páskami. Na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva a polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.