Poslanci rokujú o návrhoch školských zákonov: Progresívne Slovensko ich nepodporí

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie návrhmi z dielne ministerstva školstva. Rokuje sa o nich v tzv. zlúčenej rozprave. Balík školských zákonov v pléne predstavuje minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
V balíku je sedem rôznych návrhov. Medzi nimi napríklad novela školského zákona či návrh nového zákona o financovaní škôl. Poslanci si tzv. zlúčenú rozpravu k daným bodom odsúhlasili v utorok (16. 9.). Daný postup znamená, že minister predstaví všetky návrhy naraz a poslanci sa k nim budú môcť vyjadriť v rámci jednej diskusie.
archívne video
O prerokovaných bodoch sa vo štvrtok hlasovať nebude. Poslancov najbližšie hlasovanie čaká až v utorok (23. 9.).
Školské zákony sa prelínajú, rezort školstva diskutuje trpezlivo
Diskusia k návrhom školských zákonov je podľa podpredsedu parlamentného školského výboru Jozefa Habánika (Smer-SD) vecná, konštruktívna, aj kritická. Myslí si, že rezort školstva viedol a vedie trpezlivú diskusiu so všetkými zapojenými aktérmi. Balík siedmich zákonov sa podľa neho navzájom prelína.
„Každý zriaďovateľ musí dbať o to, že školu a školské zariadenie, ktoré bolo vložené do siete, preberá do plnohodnotnej starostlivosti a musí si ten ekonomický aj sociálny model nastaviť tak, aby škola mohla poskytovať požadovanú úroveň kvality vzdelávania, a to bez rozdielu na to, o aký typ zriaďovateľa ide,“ povedal Habánik počas diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR k návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení.
Poslanec si myslí, že ministerstvo školstva v rámci medzirezortného pripomienkového konania rokovalo so socioekonomickými partnermi a trpezlivo diskutovalo o zásadných pripomienkach. „Skúsme sa pozrieť na tento balík, ktorý je na seba nadväzujúci, prelínajúci sa, integrujúci, ktorého cieľom je zlepšiť stav nášho školstva. Ruka v ruke musí ísť s tým aj financovanie,“ povedal Habánik.
Opozičný poslanec Martin Šmilňák (KDH) považuje Habánikove vyjadrenia o diskusii za pokrytecké. Poukázal na to, že návrhy prišli do medzirezortného pripomienkovania na konci júna, keď majú zriaďovatelia úplne iné povinnosti. Odkázal koalícii, že opozičným poslancom v rámci rozpravy zobrala 85 percent času, pretože poslanci boli pripravení na diskusiu ku každému zákonu zvlášť. Kritizuje, že diskusia o siedmich zákonoch sa zlúčila do jednej rozpravy. Šmilňák pripomenul, že veľké zákony o zmenách v materských školách, vysokých školách, povinnej maturite, obvodoch, či financovaní dali do jednej rozpravy. Myslí si, že tak chce koalícia „zalepiť ústa všetkým, ktorí majú k tomu čo povedať“.
PS nepodporí školské zákony, upozorňuje na viaceré riziká
Opozičné hnutie PS v Národnej rade (NR) SR nepodporí návrhy z dielne ministerstva školstva. Tvrdí, že zmeny môžu v praxi priniesť viac rizík ako prospechu. Namieta tiež nedostatočnú diskusiu. Zároveň kritizuje, že sa o balíku zákonov rokuje v tzv. zlúčenej rozprave. Uviedlo to v stanovisku.
„Nielenže tejto novele nepredchádzala diskusia s odborníkmi, rodičmi a školami, teraz nám ešte aj zatvárajú ústa a zlúčili rozpravu k siedmim zákonom do jednej,“ poznamenala členka parlamentného školského výboru Ingrid Kosová (PS).
PS skonštatovalo, že návrhy majú niekoľko pozitívnych zámerov. Vyzdvihlo zákaz segregácie pri tvorbe školských obvodov. Upozornilo však na riziká pri navrhovanom krátení normatívu vybraným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. „Školy potrebujú podporu a motiváciu, nie hrozby, vydieranie a finančné sankcie,“ podotkla Kosová. Obáva sa, že v prípade schválenia zmeny budú školy, ktoré vyberajú školné minimálne alebo vôbec, musieť poplatky zaviesť či zvýšiť.
Výhrady k návrhom tlmočila aj ďalšia členka školského výboru za PS Tina Gažovičová. „Zmeny pre reedukačné centrá boli predložené bez ucelenej stratégie. Zákon neprináša sľubované riešenie pre deti so psychiatrickými ťažkosťami, ktoré sú dnes nesprávne umiestňované do reedukačných centier, hoci potrebujú úplne inú starostlivosť,“ komentovala. Hovorila aj o ďalších rizikách. „Hrozí, že už teraz poddimenzovaná starostlivosť v poradenských zariadeniach ešte viac klesne. A nový vysokoškolský zákon je zbytočný. Zamestnancom vysokých škôl pridá administratívu, prinesie mikromanažovanie a nerieši ich kľúčové problémy. Zároveň v ňom chýba model podporných opatrení pre študentov so znevýhodnením,“ dodala.
Parlament vo štvrtok začal v tzv. zlúčenej rozprave rokovať o balíku školských zákonov z dielne rezortu školstva. V jednej diskusii majú poslanci prebrať sedem návrhov. Medzi nimi je aj nový zákon o financovaní škôl. Ten hovorí o tom, že súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ, by sa mal znížiť normatívny príspevok o 20 percent. Dané zmeny už viackrát kritizovala opozícia. Rezort školstva kritiku k návrhu odmietol. Deklaroval, že školy neplánuje zoštátňovať. Argumentoval, že chce zabezpečiť férové financovanie.