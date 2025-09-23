Najväčším problémom v Európe sú podľa Kaliňáka aktuálne kapacity obranného priemyslu

BRATISLAVA - Najväčším problémom v Európe sú v súčasnosti kapacity obranného priemyslu. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po rokovaní s ministrami obrany v rámci Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC) v Bratislave. Na programe bola podľa neho sebestačnosť a schopnosť zabezpečiť všetky potrebné prostriedky na to, aby dokázali chrániť svoje krajiny. Riešili aj situáciu na Ukrajine, dronové útoky v Poľsku, ďalšie narušenia suverénnych vzdušných priestorov či rozšírenie Európskej únie (EÚ).
Nepomer medzi obrannou silou a ekonomickou stabilitou
Kaliňák za dôležitú označil diskusiu o tom, ako niektoré krajiny, ktoré chcú posilniť obranné kapacity, budovať výzbroj či obranný priemysel, čelia výhradám inštitúcií vzhľadom na ekonomickú stabilitu. „Toto je taký zvláštny nepomer, keď na jednej strane je požiadavka, aby bola zosilnená obranyschopnosť Severoatlantickej aliancie aj EÚ, ale na druhej strane tie organizácie, ktoré sú chránené touto obranou, zároveň majú pochybnosti o tom, či je dobré, aby sa do tej obrany toľko investovalo, lebo to môže narušiť finančnú stabilitu,“ povedal minister. Odporučil, aby Európska komisia v tejto súvislosti nastavila jednoznačné pravidlá.
Dobre garantovaná obranyschopnosť je podľa neho stabilitou priestoru, ktorý je tak vhodný na ekonomický rozvoj. Garanciu stability bankového priestoru a výrobného procesu v jednotlivých krajinách považuje aj za garanciu obrany.
Západný Balkán sa pripojil k diskusii o rozšírení EÚ
K rokovaniu sa v utorok pripojili aj krajiny západného Balkánu, a to Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Albánsko a Severné Macedónsko. Ministri sa zhodli na tom, že téma rozšírenia Európskej únie, predovšetkým v prospech západného Balkánu, musí byť na stole na prvom mieste, skonštatoval Kaliňák. „Nemyslíme si, že je možné, aby sa niektoré ďalšie krajiny, ktoré pristúpili omnoho neskôr, ktoré začínajú prístupový proces len teraz a majú omnoho menej splnených podmienok EÚ, predbiehali pre politický názor alebo politickú preferenciu,“ podotkol šéf obrany.
Rýchle a efektívne rokovania
Kaliňák označil rokovania za rýchle a efektívne. Nasledovať budú expertné rokovania počas slovenského predsedníctva v CEDC tento rok. Ministri sa podľa neho zhodli na spojení zástupcov obranného priemyslu a národných riaditeľov pre vyzbrojovanie, aby sa posunuli v niektorých spoločných projektoch ďalej. „Je tu ambícia na to, aby sme urobili projekt, ktorý by znamenal postavenie alebo vytvorenie stredného tanku, ktorý by bol niekde na úrovni do 12 až 15 miliónov, teda takmer v polovičnej cene oproti veľkým bojovým tankom,“ uviedol.
Formát CEDC vznikol v roku 2010 a okrem SR je súčasťou tejto regionálnej spolupráce aj Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko a ako pozorovateľ Poľsko.