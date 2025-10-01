Srbská prokuratúra vypočula podozrivých v kauze antimoslimských útokov v Paríži

BELEHRAD - Srbská prokuratúra vypočula 11 osôb, ktoré zadržali v súvislosti s nedávnymi nenávistnými trestnými činmi spáchanými vo Francúzsku a Nemecku vrátane poškodzovania židovských miest a umiestňovania prasacích hláv v blízkosti mešít. Pre deviatich z nich navrhla prokuratúra väzbu na 30 dní, pre zvyšných dvoch domáce väzenie. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa ministerstva vnútra bolo 11 ľudí údajne trénovaných ďalším podozrivým, ktorý „konal na pokyn zahraničnej spravodajskej služby“ a momentálne je na úteku. Tieto osoby zadržali pre podozrenie zo združovania sa za účelom páchania trestnej činnosti, rasovej a inej diskriminácie a špionáže a v utorok ich vypočuli na prokuratúre vo východosrbskom meste Smederevo.
O návrhu rozhodne sudca
Ôsmi podozriví počas výsluchu predložili svoju obhajobu, zatiaľ čo traja vypovedať odmietli. Prokuratúra následne navrhla, aby deväť z nich vzali na 30 dní do väzby. Dôvodom je riziko úteku, možnosť marenia súdneho konania ovplyvňovaním komplicov a svedkov, ako aj pravdepodobnosť opakovania trestného činu. Pre ďalších dvoch podozrivých prokuratúra navrhla domáce väzenie. O návrhu prokuratúry rozhodne sudca.
V blízkosti mešít v Paríži našli tento mesiac dokopy deväť prasacích hláv, pričom tento incident vyvolal podľa AFP pobúrenie a znepokojenie nad rastúcou nenávisťou voči moslimom. V apríli boli poškodené zelenou farbou pamätník holokaustu, tri synagógy a reštaurácia v hlavnom meste Francúzska. Odvtedy v rámci vyšetrovania zadržali a obvinili vo Francúzsku troch Srbov.
V Európe došlo v uplynulých rokoch po ozbrojených konfliktoch na Blízkom východe a vypuknutí migračnej krízy k mnohým incidentom, ktoré úrady klasifikovali ako antisemitské či islamofóbne.