Výstavbu veterných parkov budú po prijatí zákona musieť schvaľovať obce

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá zamedzí umelým prieťahom v procese environmentálneho hodnotenia a je v súlade s európskymi štandardmi. Vďaka novej právnej úprave bude možné vybudovať veterné parky len so záväzným súhlasom obce prostredníctvom hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva alebo hlasovania občanov v rámci miestneho referenda. Za vládny návrh zákona z dielne envirorezortu hlasovalo 78 poslancov NR SR.
Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prináša do procesov environmentálneho hodnotenia predvídateľnosť, efektivitu a v procese sa už nebude môcť prihliadať na stanoviská doručené po zákonom stanovenom termíne. Na novele zákona EIA našiel envirorezort zhodu vo všetkých kľúčových bodoch s najväčšími zamestnávateľskými zväzmi na Slovensku.
Procesy EIA a integrované povoľovanie prevádzok budú posudzované a povoľované v zjednotenom konaní. Komplexné posúdenie jednotlivých projektov, či už pôjde o automobilový priemysel, alebo sektor energetiky a obnoviteľných zdrojov energie (OZE), bude po novom vykonávať Slovenská inšpekcia životného prostredia. V prípade OZE začnú zmeny platiť od 1. novembra 2025 a v prípade ostatných prevádzok IPKZ od 1. januára 2027.
Novela vracia Slovensko do normálu, vyhlásil Taraba
„Slovensko sa novelou zákona EIA vráti späť do normálu. Áno, je to zlá správa pre mimovládky napojené na Progresívne Slovensko. Skoncujeme s praktikami, keď investori chcú modernizovať projekty, chcú vytvárať pracovné miesta aj zlepšiť stav životného prostredia a znižovať emisie, ale nemôžu svoj projekt realizovať, pretože sú vypaľovaní mimovládkami neustálym predkladaním nových stanovísk po stanovom termíne,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Legislatíva umožní efektívne čerpanie finančných zdrojov z plánu obnovy v súvislosti s realizáciou akceleračných zón veterných parkov, ku ktorým zaviazali Slovensko predošlé vlády. Nová právna úprava rovnako stanovuje, že pri posudzovaní aj povoľovaní veterných parkov budú súhlasné stanoviská obcí a prenosovej sústavy záväzné. „Rozširujeme hlas ľudu a demokratické princípy, aby im nikto nemohol za domy nastavať tieto zariadenia bez ich súhlasu,. Zároveň tam, kde veterné parky budú ľudia chcieť, môžu si ich postaviť až po splnení prísnych podmienok, ktoré vyžadujú aj súhlas vlastníka prenosovej sústavy, ktorý je zodpovedný za stabilitu prenosovej siete,“ uzavrel Taraba.