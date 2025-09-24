Tarabov rezort rozdelil za dva roky v okresoch Rožňava a Trebišov 60 miliónov

BORŠA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ohlásil počas výjazdového rokovania vlády SR v Borši doposiaľ pridelené investície od októbra 2023 za viac ako 60 miliónov eur do projektov v okresoch Rožňava a Trebišov, ktoré podporia odkanalizovanie samospráv, budovanie vodovodov, triedenie a recykláciu komunálnych odpadov, zatepľovanie verejných budov a rovnako pomôžu obyvateľom obnoviť si staršie rodinné domy.
Zo 60 miliónového investičného balíka ide o takmer 40 miliónov eur z eurofondov v rámci Programu Slovensko, cca 9 miliónov eur z Environmentálneho fondu a 11,8 milióna eur z projektu Obnov dom.
„Na východ Slovenska prinášame od roku 2023 investície, ktoré zvyšujú kvalitu života vďaka výstavbe kanalizácií a vodovodov, zatepľovaniu verejných budov, pričom komplexnou obnovou prešlo v okresoch Rožňava a Trebišov už 385 rodinných domov. Som rád, že rezort životného prostredia pod mojím vedením zvyšuje životnú úroveň pre ľudí a nie proti ľuďom,” zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
Z eurofondov v rámci Programu Slovensko schválil envirorezort pod Tarabom od októbra 2023 do súčasnosti 18 projektov za takmer 40 miliónov eur v okresoch Rožňava a Trebišov. Projekty sú zamerané prevažne na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vodozádržné opatrenia, ale tiež na zlepšenie triedeného zberu odpadov, revitalizáciu verejných priestranstiev, sanáciu envirozáťaží aj ochranu prírody.
Podpora na zmysluplné projekty smeruje samosprávam aj z Environmentálneho fondu. Celkovo fond od nástupu ministra Tomáša Tarabu podporil 55 projektov samospráv za takmer 9 miliónov eur v okresoch Rožňava a Trebišov vo forme dotácií aj výhodných úverov. Vďaka zatepleniu a modernizácii kultúrnych domov či základných škôl ušetria samosprávy peniaze za vykurovanie, znížia emisie a rovnako zefektívnia zber a triedenie komunálnych odpadov a tiež vybudujú vodovody aj kanalizácie.
V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Trebišov a Rožňava 640 zmlúv za 11,8 milióna eur. Celkovo už boli domácnostiam vyplatené prostriedky za takmer 6 miliónov eur v rámci 385 projektov.