Konferencia biskupov Slovenska navrhuje pri konsolidácii hľadať iné riešenie ako zrušenie sviatku 6.januára

BRATISLAVA - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) navrhuje v rámci konsolidačných opatrení hľadať iné riešenie ako zrušenie sviatku 6. januára. V ďalšej diskusii sú otvorení dialógu o neprikázaných cirkevných sviatkoch, napríklad o 5. júli (sviatku sv. Cyrila a Metoda) alebo 15. septembri (sviatku Sedembolestnej Panny Márie). Informovala o tom tlačová kancelária KBS.
„V diskusii o dočasnom rušení cirkevného sviatku ako dňa pracovného pokoja očakávame, že bude presne špecifikované spojenie ‚dočasná výnimka‘ zo zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Zároveň navrhujeme hľadať iné riešenie ako zrušenie sviatku 6. januára, pričom by bolo zohľadnené liturgicko-teologické opodstatnenie sviatkov,“ priblížil predseda KBS Bernard Bober.
Balík konsolidačných opatrení na budúci rok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR minulý týždeň do druhého čítania. Navrhované opatrenia sú napríklad zrušenie pracovného pokoja počas niektorých štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov. V koalícii ešte nemajú uzatvorenú tému, ktoré sviatky nebudú dňom pracovného pokoja. Zhoda je zatiaľ na 8. máji a 17. novembri. Tretím takýmto sviatkom má byť podľa vládneho návrhu 6. január, diskutuje sa však aj o 15. septembri.