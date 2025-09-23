Trump útočí: OSN vraj podporuje migráciu, útoky na drogové kartely majú byť varovaním

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump v utorok na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásil, že OSN nepomáha mieru a obvinil ju z podpory nelegálnej migrácie do USA a Európy. Podľa neho „financuje útok na západné krajiny a ich hranice“ a tému nezákonnej migrácie označil za „politickú otázku číslo jeden našej doby“, informuje agentúra AFP a televízia Sky News.
Trump kritizuje nevyužitý potenciál OSN
„OSN má obrovský potenciál. Vždy som to hovoril - má obrovský, obrovský potenciál. Ale ani zďaleka ho nevyužíva,“ povedal Trump. Organizácia podľa neho „nerieši problémy, ktoré by mala, ale príliš často nám vytvára nové problémy, ktoré musíme riešiť“.
Americký prezident sa pochválil svojím diplomatickým úsilím a vymenoval sedem konfliktov, ktoré podľa vlastných slov ukončil, vrátane bojov medzi Kambodžou a Thajskom, Pakistanom a Indiou, Izraelom a Iránom či Arménskom a Azerbajdžanom.
Hrdosť na riešenie konfliktov namiesto OSN
„Nikdy predtým sa to nestalo. Nikdy sa nič podobné nestalo. Som veľmi poctený, že som to dokázal,“ vyhlásil Trump. „Škoda, že som musel urobiť tieto veci namiesto toho, aby ich urobila OSN,“ dodal s tým, že organizácia sa „v žiadnom z nich ani nepokúsila pomôcť“.
Obvinenie OSN z podpory nelegálnej migrácie
OSN v prejave obvinil z podpory nezákonnej masovej migrácie. „OSN podporuje ľudí, ktorí nelegálne prichádzajú do Spojených štátov, a potom ich musíme dostať von. OSN tiež poskytovala nelegálnym prisťahovalcom potraviny, ubytovanie, dopravu a debetné karty,“ vyhlásil. Nelegálnej migrácii nečelia iba USA, ale aj Európa, ktorá je podľa Trumpa vo „vážnych problémoch“. „Je čas ukončiť neúspešný experiment otvorených hraníc,“ vyhlásil.
Počas takmer hodinového prejavu sa vyjadril aj k situácii ohľadom jadrových zbraní vo svete. Podľa Trumpa „v súčasnosti pre našu planétu neexistuje vážnejšie nebezpečenstvo“. Dodal, že jeho cieľom je „potlačiť tieto hrozby, počnúc Iránom“.
Trump tiež vyhlásil, že klimatické zmeny sú „najväčší podvod“ na svete. Európsku úniu kritizoval za zníženie jej uhlíkovej stopy, čo podľa neho negatívne ovplyvnilo tamojšie hospodárstvo, a varoval krajiny, ktoré výrazne investovali do obnoviteľných zdrojov energie, že ich ekonomiky utrpia škody. Vyzdvihol tiež dôraz svojej administratívy na ťažbu väčšieho množstva fosílnych palív.
Útoky na venezuelské drogové kartely sú varovaním pre všetkých pašerákov
Americký prezident Donald Trump v utorok na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásil, že nedávne útoky USA na lode prevážajúce údajných venezuelských drogových dílerov boli varovaním pre každého, kto sa snaží pašovať drogy do USA. Informuje agentúra Reuters.
„Všetkým teroristickým zločincom, ktorí pašujú jedovaté drogy do Spojených štátov amerických - varujem vás, že vás zničíme,“ vyhlásil Trump v prejave. Medzi Spojenými štátmi a Venezuelou panuje napätá atmosféra po nedávnych vojenských operáciách USA v Karibiku a obvineniach Washingtonu, že Venezuela do USA pašuje drogy.
Trump v utorok zopakoval, že venezuelský prezident Nicolás Maduro vedie siete obchodovania s drogami. V liste adresovanom Trumpovi venezuelský prezident tieto tvrdenia odmietol a dodal, že len päť percent drog vyrobených v Kolumbii sa prepravuje cez Venezuelu, z čoho 70 percent zneškodnili a zničili venezuelské orgány. Maduro v uplynulých dňoch tiež vyhlásil, že je otvorený „priamej a úprimnej konverzácii“ s americkým vyslancom pre špeciálne misie Richardom Grenellom.
Trump v piatok oznámil najmenej tretí útok na údajné drogové lode z Venezuely v rámci rozsiahleho posilňovania vojenskej prítomnosti USA v južnej časti Karibiku. Americký líder bez dôkazov tvrdí, že každá loď zasiahnutá americkými silami prevážala drogy, ktoré by zabili viac ako 25 000 Američanov.